Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu
1:0
10' ГолВойтуш Якуб
2:0
61' ГолAntonio Sefer
62' Желтая карточкаAntonio Sefer
3:0
79' ПенальтиАлбу Кристиан
90' Желтая карточкаКырнац Николае
Ход матча
10'
1:0
61'
2:0
62'
79'
3:0
90'
Владение мячом
77
Белу
Клаудиу
14
Кяйт
Маттиас
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Petre Goge
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Жажа КоэльоПолузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайНападающий
-
-
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
История личных встреч
Рапид Бухарест
Ботошани
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|1
|0.33
|Antonio Sefer
|1
|0.33
|Войтуш Якуб
|1
|0.33
|Ионицэ Александру II
|1
|0.33
|Кяйт Маттиас
|1
|0.33
|Мойсе Ромарио
|1
|0.33
|Албу Кристиан
|1 (1)
|0.33
|Rares Ilie
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жажа Коэльо
|2
|0.67
|Роман Михай V
|1
|0.33
|Майлат Себастьян
|1
|0.33
|Тирковеану Андрей
|1
|0.33
|Mateus Criciuma
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Кырнац Николае
|1
|0
|Antonio Sefer
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|1
|0
|Шерони Алин
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Mateus Criciuma
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
43%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0
Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|29
|2.
|Ботошани
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|29
|3.
|УТА Арад
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|26
|4.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|24
|5.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|22
|6.
|Миовени
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|19
|7.
|Киндия Тырговиште
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|19
|8.
|Динамо Бухарест
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|13
|9.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|УТА Арад
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|26
|3.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26
|4.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|5.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|19
|6.
|Миовени
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|2.
|Миовени
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|16
|3.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|12
|4.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|1
|8.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Ботошани
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0