Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Jaja уходит с поля и его заменяет Terrence Tisdell

Terrence Tisdell нанес удар, но тот был заблокирован.

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Рапид Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Майлат Себастьян нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

38' Отличные скиллы показывает Майлат Себастьян , обводя своих соперников

38' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Ботошани выполняет удар от ворот.

37' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Ботошани

36' Rares Ilie не смог попасть в створ ударом издали

36' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Jaja возвращается на поле.

34' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Jaja получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Jaja на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ботошани выполняет удар от ворот.

33' Войтуш Якуб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Браун Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Удар от ворот произведет Ботошани

28' Rares Ilie не смог попасть в створ ударом издали

28' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Тирковеану Андрей из команды Ботошани делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

26' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Ботошани

23' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Плохо сыграл Пап Эдуард - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Браун Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Сэпунару Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Ботошани выполняет удар от ворот.

17' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Роман Михай V оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Папа Энрико нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

14' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Jaja из команды Ботошани в офсайде

8' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

7' Албу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Jaja навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Ботошани выполняет удар от ворот.

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Папа Энрико получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Папа Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Ионицэ Александру II не смог попасть в створ ударом издали

2' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ботошани начинает с центра поля