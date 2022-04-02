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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
3:0
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
1:0
10' Гол
Войтуш Якуб
2:0
61' Гол
Antonio Sefer
62' Желтая карточка
Antonio Sefer
3:0
79' Пенальти
Албу Кристиан
90' Желтая карточка
Кырнац Николае
90'+5
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
80
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
2
Харуц
Денис
5
Дава
Джойским
30
Цигэнашу
Александр
6
Victor
Dican
67
Папа
Энрико
24
Майлат
Себастьян
10
Тирковеану
Андрей
17
Жажа
Коэльо
20
Роман
Михай
V
Рапид Бухарест
Ботошани

История личных встреч

Рапид Бухарест
Ботошани

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 1 0.33
Antonio Sefer 1 0.33
Войтуш Якуб 1 0.33
Ионицэ Александру II 1 0.33
Кяйт Маттиас 1 0.33
Мойсе Ромарио 1 0.33
Албу Кристиан 1 (1) 0.33
Rares Ilie 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жажа Коэльо 2 0.67
Роман Михай V 1 0.33
Майлат Себастьян 1 0.33
Тирковеану Андрей 1 0.33
Mateus Criciuma 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 1 0
Кырнац Николае 1 0
Antonio Sefer 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 1 0
Шерони Алин 1 0
Грубац Сергей 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Mateus Criciuma 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
43%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0
Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 3 3 0 0 7 - 1 29
2. Ботошани 3 2 0 1 6 - 3 29
3. УТА Арад 3 2 0 1 7 - 1 26
4. Сепси 2 1 1 0 3 - 1 24
5. Университатя Крайова 3 1 2 0 3 - 1 22
6. Миовени 3 1 1 1 3 - 4 19
7. Киндия Тырговиште 3 0 1 2 0 - 3 19
8. Динамо Бухарест 3 1 1 1 3 - 3 13
9. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 7
10. Газ-Метан Медиаш 3 0 0 3 0 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. УТА Арад 2 2 0 0 7 - 0 26
3. Рапид Бухарест 2 2 0 0 6 - 1 26
4. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 0 - 2 19
6. Миовени 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Динамо Бухарест 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
2. Миовени 2 0 1 1 2 - 4 16
3. Динамо Бухарест 2 1 0 1 3 - 3 12
4. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 3 7
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 9 1
8. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Ботошани 1 0 0 1 0 - 3 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Giulesti-Valentin Stanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рапид Бухарест 3:0 Ботошани онлайн

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