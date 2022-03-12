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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Юнайтед
2:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
1:0
16' Гол
Лакруа Лео
2:0
30' Гол
Крхин Рене
2:1
42' Гол
Меткалф Коннор
42' Желтая карточка
Прийович Александар
43' Желтая карточка
 47'

Ход матча

16'
Лакруа Лео
(Benjamin Garuccio)
1:0
30'
Крхин Рене
(Пирьес Дилан)
2:0
42'
2:1
Меткалф Коннор
(Тилио Марко)
42'
Прийович Александар
 
43'
 
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Мельбурн Сити
3.61
3.70
2.02
Все Коэффициенты
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
16
Крхин
Рене
5
Пирьес
Дилан
8
Уэлс
Лаклан
31
Adisu
Bayew
99
Прийович
Александар
33
Саттон
Мэттью
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
8
О'Нил
Эйден
15
Нэббаут
Эндрю
10
Беренгер
Флорен
23
Тилио
Марко
9
Макларен
Джейми
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

AЛ(
1:0
0:1
2:1
2:1
2:0
1:3
3:2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 5 0.42
Луштица Стивен 3 0.25
Benjamin Garuccio 2 0.17
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.17
Крхин Рене 1 0.08
Лакруа Лео 1 0.08
Пирьес Дилан 1 0.08
Nicolas Milanovic 1 0.08
Уэлс Лаклан 0 0
Топор-Стэнли Николай 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Имаи Томоки 0 0
Christian Theoharous 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 11 (2) 0.65
Леки Мэттью 6 0.35
Нэббаут Эндрю 4 0.24
Беренгер Флорен 4 0.24
Тилио Марко 2 0.12
Меткалф Коннор 2 0.12
Дженкинсон Карл 2 0.12
Гуд Кёртис 1 0.06
Аткинсон Натаниэль 1 0.06
Джеймисон Скотт 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Рейш Нуну 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаманти Алессандро 3 0
Луштица Стивен 2 0
Лакруа Лео 2 0
Рисдон Джош 2 0
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
Имаи Томоки 0 1
Christian Theoharous 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Nicolas Milanovic 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 6 0
Меткалф Коннор 5 0
Нэббаут Эндрю 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Рейш Нуну 2 1
Макларен Джейми 2 1
Беренгер Флорен 3 0
Леки Мэттью 2 0
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Стоукс Керрин 1 0
Тилио Марко 1 0
Jordan Bos 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
40%
4
29%
61-75
1
20%
2
14%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
5
45%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
6
33%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
4
25%
1-15
3
43%
4
25%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Забито

15
32
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
0
0%
2
6%
1-15
4
27%
4
13%
16-30
2
13%
8
25%
31-45
2
13%
8
25%
46-60
3
20%
7
22%
61-75
4
27%
3
9%
76-90

Пропущено

10
27
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 14
0
0%
4
15%
1-15
3
30%
4
15%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
2
20%
3
11%
61-75
3
30%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:2 17 9 5 3 37 - 25 32
2. Вестерн Юнайтед 2:1 12 7 2 3 16 - 12 23
3. Веллингтон Феникс 0:1 13 6 3 4 17 - 19 21
4. Мельбурн Виктори 13 5 4 4 19 - 17 19
5. Аделаида Юнайтед 12 4 6 2 20 - 14 18
6. Макартур 13 4 4 5 17 - 24 16
7. Ньюкасл Джетс 12 4 3 5 21 - 22 15
8. Сидней 13 3 5 5 16 - 17 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 11 3 2 6 10 - 11 11
11. Брисбен Роар 1:0 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Сентрал Кост Маринерз 10 2 2 6 15 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 0:1 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 1:2 10 5 3 2 20 - 14 18
3. Вестерн Юнайтед 2:1 5 4 0 1 7 - 4 12
4. Мельбурн Виктори 7 3 2 2 13 - 10 11
5. Ньюкасл Джетс 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Брисбен Роар 1:0 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Аделаида Юнайтед 6 2 2 2 12 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5
12. Перт Глори 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:2 7 4 2 1 17 - 11 14
2. Вестерн Юнайтед 2:1 7 3 2 2 9 - 8 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Макартур 8 2 2 4 11 - 17 8
7. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
8. Ньюкасл Джетс 6 1 2 3 9 - 13 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 6 1 0 5 8 - 12 3
11. Веллингтон Феникс 0:1 4 0 1 3 1 - 10 1
12. Брисбен Роар 1:0 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Прийович Александар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Меткалф Коннор бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Крхин Рене бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Лакруа Лео бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Мельбурн Сити
3.61
3.70
2.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити онлайн

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