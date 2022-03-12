Австралия: A-Лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
1:0
16' ГолЛакруа Лео
2:0
30' ГолКрхин Рене
35' Желтая карточкаИмаи Томоки
2:1
42' ГолМеткалф Коннор
42' Желтая карточкаПрийович Александар
2:2
65' ГолМакларен Джейми
76' Желтая карточкаЛакруа Лео
Ход матча
16'
1:0
30'
2:0
35'
42'
2:1
65'
2:2
76'
19
Рисдон
Джош
16
Крхин
Рене
31
Adisu
Bayew
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adisu BayewПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Тсубаса ЭндоНападающий
-
38 Jordan Bos
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|5
|0.42
|Луштица Стивен
|3
|0.25
|Benjamin Garuccio
|2
|0.17
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.17
|Пирьес Дилан
|1
|0.08
|Крхин Рене
|1
|0.08
|Лакруа Лео
|1
|0.08
|Nicolas Milanovic
|1
|0.08
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Топор-Стэнли Николай
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|12 (2)
|0.71
|Леки Мэттью
|6
|0.35
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.24
|Беренгер Флорен
|4
|0.24
|Тилио Марко
|2
|0.12
|Меткалф Коннор
|2
|0.12
|Дженкинсон Карл
|2
|0.12
|Гуд Кёртис
|1
|0.06
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.06
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Лакруа Лео
|3
|0
|Имаи Томоки
|1
|1
|Луштица Стивен
|2
|0
|Рисдон Джош
|2
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|Прийович Александар
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|6
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Рейш Нуну
|2
|1
|Макларен Джейми
|2
|1
|Беренгер Флорен
|3
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
19%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
29%
5
31%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
5
38%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
6
33%
31-45
2
20%
5
28%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
1
6%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
4
25%
1-15
3
43%
4
25%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
3
19%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Забито
17
34
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
0
0%
2
6%
1-15
6
35%
4
12%
16-30
2
12%
9
26%
31-45
2
12%
8
24%
46-60
3
18%
8
24%
61-75
4
24%
3
9%
76-90
Пропущено
12
29
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 15
0
0%
4
14%
1-15
3
25%
6
21%
16-30
2
17%
5
17%
31-45
1
8%
4
14%
46-60
3
25%
3
10%
61-75
3
25%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2
Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|17
|9
|6
|2
|38 - 25
|33
|2.
|Веллингтон Феникс
|13
|6
|3
|4
|18 - 20
|21
|3.
|Вестерн Юнайтед
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|4.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|5.
|Аделаида Юнайтед
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|6.
|Макартур
|13
|4
|4
|5
|17 - 24
|16
|7.
|Ньюкасл Джетс
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|8.
|Сидней
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|11.
|Брисбен Роар
|10
|3
|1
|6
|9 - 17
|10
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|2
|2
|6
|15 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Мельбурн Сити
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|3.
|Мельбурн Виктори
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|4.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Ньюкасл Джетс
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Брисбен Роар
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|12.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|7
|4
|3
|0
|18 - 11
|15
|2.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Макартур
|8
|2
|2
|4
|11 - 17
|8
|7.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0