Австралия: A-Лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: HBF Park
0:0
18' Не забитый пенальтиФорнароли Бруно
37' Желтая карточкаРоулес Кай
68' Желтая карточкаCallum Timmins
75' Желтая карточкаРоулинс Джошуа
Ход матча
18'
0:0
37'
66'
68'
75'
14
Клисби
Джек
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
5
Смит
Ноа
12
Уренья
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
12 Cameron Cook
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Смит НоаПолузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
46 Dor Jok
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Перт Глори
Сентрал Кост Маринерз
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
40 матчей
35%
20%
45%
14 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
27.5%
37.5%
35%
11 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.5%
35%
32.5%
13 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.5
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0.08
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.08
|Callum Timmins
|1
|0.08
|Ciaran Bramwell
|1
|0.08
|Клисби Джек
|0
|0
|Косуке Ота
|0
|0
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|Luke Bodnar
|0
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|3
|0.27
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.27
|Beni Nkololo
|2
|0.18
|Каммингс Джейсон
|1
|0.09
|Jacob Farrell
|1
|0.09
|Moresche
|1 (1)
|0.09
|Мюллер Николай
|1
|0.09
|Нисбет Джошуа
|1
|0.09
|Роу Сторм
|0
|0
|Роулес Кай
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косуке Ота
|3
|0
|Форнароли Бруно
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Кио Эндрю
|1
|0
|Лахман Даррил
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0
|Callum Timmins
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
|Роулинс Джошуа
|1
|0
|Daniel Stynes
|1
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|6
|0
|Уренья Марко
|2
|0
|Роу Сторм
|2
|0
|Beni Nkololo
|2
|0
|Роулес Кай
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Миллер Льюис
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
22%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 1
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
11
20
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
36%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2
Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|17
|9
|6
|2
|38 - 25
|33
|2.
|Аделаида Юнайтед
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|3.
|Веллингтон Феникс
|13
|6
|3
|4
|18 - 20
|21
|4.
|Вестерн Юнайтед
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|5.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|6.
|Макартур
|13
|4
|4
|5
|17 - 24
|16
|7.
|Ньюкасл Джетс
|13
|4
|3
|6
|22 - 24
|15
|8.
|Сидней
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|12
|3
|3
|6
|10 - 11
|12
|11.
|Брисбен Роар
|10
|3
|1
|6
|9 - 17
|10
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Мельбурн Сити
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|3.
|Мельбурн Виктори
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|4.
|Аделаида Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|5.
|Брисбен Роар
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Ньюкасл Джетс
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|8.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Перт Глори
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|7
|4
|3
|0
|18 - 11
|15
|2.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Макартур
|8
|2
|2
|4
|11 - 17
|8
|7.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0