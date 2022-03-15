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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Перт Глори
0:0
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Форнароли Бруно
37' Желтая карточка
Роулес Кай
68' Желтая карточка
Callum Timmins
75' Желтая карточка
Роулинс Джошуа
90'+5
1
Jones
Brad1
22
Роулинс
Джошуа
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
14
Клисби
Джек
19
Callum
Timmins
24
Нийонгабире
Пасифик
26
Giordano
Colli
7
Сардинеро
Адриан
11
Фитцджеральд
Николас
9
Форнароли
Бруно
1
Биригитти
Марк
28
James
Bayliss
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
8
Божанич
Оливер
5
Смит
Ноа
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
Перт Глори
Сентрал Кост Маринерз

История личных встреч

Перт Глори
Сентрал Кост Маринерз

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

40 матчей

35%
20%
45%
14 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

27.5%
37.5%
35%
11 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.5%
35%
32.5%
13 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

AЛ(
1:1
2:2
1:2
1:0
0:3
1:2
0:3
1:4
3:2
3:1
1:0
2:1
2:0
2:0
3:3
4:0
2:1
3:2
1:1
4:1
0:1
3:1
2:1
1:2
2:1
1:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
5:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.5
Antonee Burke-Gilroy 1 0.08
О'Нилл Брэндон 1 0.08
Callum Timmins 1 0.08
Ciaran Bramwell 1 0.08
Клисби Джек 0 0
Косуке Ота 0 0
Нийонгабире Пасифик 0 0
Luke Bodnar 0 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 3 0.27
Божанич Оливер 3 (1) 0.27
Beni Nkololo 2 0.18
Каммингс Джейсон 1 0.09
Jacob Farrell 1 0.09
Moresche 1 (1) 0.09
Мюллер Николай 1 0.09
Нисбет Джошуа 1 0.09
Роу Сторм 0 0
Роулес Кай 0 0
Годдард Си 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косуке Ота 3 0
Форнароли Бруно 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
Кио Эндрю 1 0
Лахман Даррил 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Клисби Джек 1 0
Аспропотамитис Джонатан 1 0
Callum Timmins 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Роулинс Джошуа 1 0
Daniel Stynes 1 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 6 0
Уренья Марко 2 0
Роу Сторм 2 0
Beni Nkololo 2 0
Роулес Кай 2 0
Nick Montgomery 1 0
Биригитти Марк 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Миллер Льюис 1 0
Тонгик Руон 1 0
Балар Максимильен 1 0
Harrison Steele 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
22%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 1
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Пропущено

11
20
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
36%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2
Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2
Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 17 9 6 2 38 - 25 33
2. Аделаида Юнайтед 13 5 6 2 22 - 15 21
3. Веллингтон Феникс 13 6 3 4 18 - 20 21
4. Вестерн Юнайтед 12 6 3 3 16 - 13 21
5. Мельбурн Виктори 13 5 4 4 19 - 17 19
6. Макартур 13 4 4 5 17 - 24 16
7. Ньюкасл Джетс 13 4 3 6 22 - 24 15
8. Сидней 13 3 5 5 16 - 17 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 12 3 3 6 10 - 11 12
11. Брисбен Роар 10 3 1 6 9 - 17 10
12. Сентрал Кост Маринерз 11 2 3 6 15 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 10 5 3 2 20 - 14 18
3. Мельбурн Виктори 7 3 2 2 13 - 10 11
4. Аделаида Юнайтед 7 3 2 2 14 - 10 11
5. Брисбен Роар 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Ньюкасл Джетс 6 3 1 2 12 - 9 10
8. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 7 4 3 0 18 - 11 15
2. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 9 - 8 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Макартур 8 2 2 4 11 - 17 8
7. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
8. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 2 - 11 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Роулес Кай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Форнароли Бруно пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Форнароли Бруно из команды Перт Глори забивает с точки!
  • Описание гола
    18'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Форнароли Бруно пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перт Глори 0:0 Сентрал Кост Маринерз онлайн

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