Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: HBF Park
0:1
7' ГолБарбарусес Костас
Ход матча
7'
14
Клисби
Джек
10
Кио
Эндрю
23
Грант
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
12 Cameron Cook
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Перт Глори
Сидней
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 27 побед
Первый тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа
44 матча
22.7%
15.9%
61.4%
10 побед 7 ничьих 27 побед
Первый тайм
20.5%
36.4%
43.1%
9 побед 16 ничьих 19 побед
Второй тайм
18.2%
34.1%
47.7%
8 побед 15 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Stynes
|1
|0.33
|Форнароли Бруно
|1 (1)
|0.33
|Adam Zimarino
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касерес Энтони
|1
|0.25
|Элвис Камсоба
|1
|0.25
|Ле Фондре Адам
|1
|0.25
|Барбарусес Костас
|1
|0.25
|Ван Дер Сааг Гарри
|0
|0
|Callum Talbot
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнароли Бруно
|1
|0
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амини Мустафа
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1
Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1
Сидней
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0
Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Сидней
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|6.
|Брисбен Роар
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|7.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|9.
|Перт Глори
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Сидней
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|2.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сидней
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Перт Глори
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|6.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0