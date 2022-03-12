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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Перт Глори
0:2
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
0:1
7' Гол
Барбарусес Костас
64' Желтая карточка
Уилкинсон Алекс
0:2
70' Гол
Patrick Yazbek
80' Желтая карточка
Callum Talbot
82' Желтая карточка
Нийонгабире Пасифик
85' Желтая карточка
Antonee Burke-Gilroy
88' Желтая карточка
Форнароли Бруно
90'+5
1
Jones
Brad1
21
Antonee
Burke-Gilroy
22
Роулинс
Джошуа
29
Лахман
Даррил
14
Клисби
Джек
24
Нийонгабире
Пасифик
19
Callum
Timmins
13
О'Нилл
Брэндон
7
Сардинеро
Адриан
10
Кио
Эндрю
9
Форнароли
Бруно
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
25
Callum
Talbot
11
Барбарусес
Костас
32
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
22
Берджесс
Макс
16
Нарсинг
Лусиано
14
Ле
Фондре
Адам
Перт Глори
Сидней

История личных встреч

Перт Глори
Сидней

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа

44 матча

22.7%
15.9%
61.4%
10 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

20.5%
36.4%
43.1%
9 побед 16 ничьих 19 побед

Второй тайм

18.2%
34.1%
47.7%
8 побед 15 ничьих 21 победа

История матчей

1:2
1:0
1:1
2:0
0:0
1:3
0:0
1:0
3:1
1:2
2:3
6:0
2:0
3:0
0:3
1:4
4:1
КФ
0:2
4:0
1:2
0:0
0:3
1:3
1:2
2:1
2:1
1:0
2:1
2:2
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:4
ХАЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Stynes 1 0.33
Форнароли Бруно 1 (1) 0.33
Adam Zimarino 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касерес Энтони 1 0.25
Элвис Камсоба 1 0.25
Ле Фондре Адам 1 0.25
Барбарусес Костас 1 0.25
Patrick Yazbek 1 0.25
Бухагьяр Трент 0 0
Ван Дер Сааг Гарри 0 0
Callum Talbot 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнароли Бруно 2 0
Antonee Burke-Gilroy 2 0
О'Нилл Брэндон 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Нийонгабире Пасифик 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилкинсон Алекс 1 0
Амини Мустафа 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Ретре Пауло 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Callum Talbot 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1
Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1
Сидней
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0
Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Макартур 2:0 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Сентрал Кост Маринерз 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Сидней 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Аделаида Юнайтед 4 2 0 2 5 - 7 6
6. Брисбен Роар 4 1 1 2 5 - 4 4
7. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 5 1 0 4 2 - 9 3
9. Перт Глори 3 0 1 2 2 - 5 1
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Ньюкасл Джетс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сентрал Кост Маринерз 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Макартур 2:0 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Перт Глори 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 2 0 2 5 - 7 6
2. Макартур 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сидней 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Брисбен Роар 3 0 1 2 2 - 4 1
6. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перт Глори 0:2 Сидней онлайн

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