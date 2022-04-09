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  3. Швеция: Суперэттан
Сирианска Эскильстуна
4:3
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
10' Гол
Amar Muhsin
2:0
22' Гол
Гётессон Виктор
24' Желтая карточка
Маркес Микаэль
2:1
37' Пенальти
Зелькович Айдин
41' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
3:1
49' Гол
Amar Muhsin
4:1
58' Гол в свои ворота
Брорссон Арвид
4:2
80' Гол
Акерманн Кевин
4:3
85' Гол
Хольмстрём Александр Аль
90' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
90'+6
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
10
Алсанати
Андре
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
24
Гётессон
Виктор
19
Sadmir
Zekovic
33
Amar
Muhsin
1
Молин
Сикстен
3
Азулай
Джонатан
2
Брорссон
Арвид
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
6
Eric
Nohlgren
21
Раскай
Анель
8
Беркрот
Никлас
7
Абрахам
Саргон
14
Полсон
Дэниел
9
Зелькович
Айдин
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Эргрюте
3-4-3

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Эргрюте

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:2
С
4:0
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
0:0

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0
Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 0:2 Эскильстуна Сити - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Риннинге 4:2 Фалькенберг - Сирианска Эскильстуна 3:4 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 4:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 1:1 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2
Эргрюте
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0
Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1
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