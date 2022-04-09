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  3. Швеция: Суперэттан
Сковде АИК
0:0
Второй тайм: 52'
Ландскруна
0'
28' Желтая карточка
Ткач Александр
52'

Ход матча

28'
 
Ткач Александр
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Ландскруна
2.83
3.25
2.88
Все Коэффициенты
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
3
Filip
Schyberg
4
Башич
Алдин
15
Gustav
Friberg
9
William
Granath
10
Elmar
Abraham
8
Oscar
Lennerskog
11
Маттссон
Линус
14
Mikael
Moerk
16
Лав
Джек
Купер
1
Каддура
Амр
16
Jesper
Strid
6
Philip
Andersson
I
4
Вихльстранд
Виктор
7
Ткач
Александр
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
10
Хейер
Мелкер
8
Дзабич
Робин
14
Перссон
Эрик
9
Олссон
Линус
Сковде АИК
4-4-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Сковде АИК
Ландскруна

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Э(
3:2
Э(
2:3
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:0

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0
Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0 Сковде АИК - Юнгшиле 1:1 Венерсборг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Торнс 2:1 Квидинг ФИФ - Сковде АИК 1:1
Ландскруна
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1
Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Ткач Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Ландскруна
2.83
3.25
2.88
Все Коэффициенты
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