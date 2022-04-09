2:0
Второй тайм: 52'
33' Желтая карточкаЛагерфельдт Лукас
33' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
1:0
36' ГолКабаши Ариан
37' Желтая карточкаКабаши Ариан
2:0
38' ГолКостонс Кун
Ход матча
36'
1:0
37'
38'
2:0
- Основной состав
-
45 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Костонс КунПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Stefan Wolf2
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
31 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
-
33 Арин ФранкНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Далкурд
Треллеборг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Далкурд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1
Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Далкурд - Гефле 2:1 Умео - Далкурд 1:1 Далкурд - Тебю 5:1
Треллеборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0
Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0