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  3. Швеция: Суперэттан
Далкурд
2:0
Второй тайм: 52'
Треллеборг
0'
33' Желтая карточка
Лагерфельдт Лукас
33' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
1:0
36' Гол
Кабаши Ариан
37' Желтая карточка
Кабаши Ариан
2:0
38' Гол
Костонс Кун
52'

Ход матча

33'
Лагерфельдт Лукас
 
33'
 
Бедварссон Бедвар
36'
Кабаши Ариан
1:0
37'
Кабаши Ариан
 
38'
Костонс Кун
2:0
Лучшие коэффициенты
Далкурд
Ничья
Треллеборг
2.48
3.40
2.85
Все Коэффициенты
Далкурд
Треллеборг

История личных встреч

Далкурд
Треллеборг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:1
С
4:1
С
3:2
С
2:0
А
0:1
А
2:2
С
2:2
С
3:0
С
0:0
С
1:0

Результаты последних матчей

Далкурд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1
Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0 Далкурд - Гефле 2:1 Умео - Далкурд 1:1 Далкурд - Тебю 5:1
Треллеборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0
Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Вернаму 2:3 Норрбю - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 3:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Фалькенберг - Треллеборг 1:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Далкурд
Ничья
Треллеборг
2.48
3.40
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Далкурд 2:0 Треллеборг онлайн

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