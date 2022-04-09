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  3. Норвегия: Типпелиген
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Дьерв
0' 7'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Дьерв
1.41
4.86
7.70
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
25
Эд
Эскил
8
Мэтью
Ифиний
14
Кнудсен
Магнус
2
Рангер
Ларс
7
Хелланн
Поль-Андре
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
20
Oeystein
Oevretveit
2
Torje
Wichne
14
Кольскоген
Оле
3
Daniel
Arrocha
27
Mathias
Haarup
6
Вихманн
Матиас
16
John
Olav
Norheim
7
Фуртадо
Уиллис
77
Антви
Родни
15
Бренден
Эрик
9
Хустад
Эрленд
Лиллестрём
3-4-2-1
Дьерв
4-2-3-1

История личных встреч

Лиллестрём
Дьерв

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:0
ПД
2:2
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4
Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2
Дьерв
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1
Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Дьерв - Санднес 1:0 Дьерв - Осане 3:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Дьерв
1.41
4.86
7.70
Все Коэффициенты
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Лиллестрём
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