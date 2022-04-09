4:0
Конец матча
Стадион: Аараасен Зрители: 5121
1:0
12' ГолАдамс Акор
2:0
40' ГолХелланн Поль-Андре
3:0
71' ГолОгбу Иго
4:0
90' ГолИбрахимай Илльдрен
Ход матча
12'
1:0
40'
71'
3:0
87'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Антви РодниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
23 Thomas Ness2
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Лиллестрём
Дьерв
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4
Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2
Дьерв
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1
Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Дьерв - Санднес 1:0 Дьерв - Осане 3:1