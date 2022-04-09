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  3. Норвегия: Типпелиген
Лиллестрём
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5121
Дьерв
0'
1:0
12' Гол
Адамс Акор
2:0
40' Гол
Хелланн Поль-Андре
3:0
71' Гол
Огбу Иго
4:0
90' Гол
Ибрахимай Илльдрен
90'+6

Ход матча

12'
Адамс Акор
(Хелланн Поль-Андре)
1:0
40'
Хелланн Поль-Андре
(Осен Йермунд)
2:0
46'
 
Симсир Араль
Антви Родни
62'
Ибрахимай Илльдрен
Хелланн Поль-Андре
 
63'
 
Диалло Амаду
John Olav Norheim
71'
Огбу Иго
(Осен Йермунд)
3:0
76'
Хольст Фредерик
Кнудсен Магнус
 
80'
 
Thomas Ness2
Mathias Haarup
86'
 
Угланн Микаэль
Фуртадо Уиллис
87'
Рослер Колин
Огбу Иго
 
88'
Свендсен Тобиас
Мэтью Ифиний
 
90'
Ибрахимай Илльдрен
(Осен Йермунд)
4:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
8
Мэтью
Ифиний
14
Кнудсен
Магнус
25
Эд
Эскил
7
Хелланн
Поль-Андре
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
3
Daniel
Arrocha
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
15
Бренден
Эрик
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
9
Хустад
Эрленд
77
Антви
Родни
Лиллестрём
3-4-2-1
Дьерв
3-4-3

История личных встреч

Лиллестрём
Дьерв

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:0
ПД
2:2
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4
Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:2
Дьерв
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1
Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Дьерв - Санднес 1:0 Дьерв - Осане 3:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Хелланн Поль-Андре бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Адамс Акор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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