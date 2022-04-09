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  3. Финляндия: Вейккауслига
Ильвес
1:2
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
0:1
6' Гол
Вяйринен Тим
1:1
43' Гол
Пеннанен Петтери
48' Желтая карточка
Рикардо Пауло
72' Желтая карточка
Томас Диого
1:2
76' Пенальти
Вяйринен Тим
80' Желтая карточка
Попович Антон
84' Желтая карточка
Манга Таби
90'+2
1
Лейслахти
Расмус
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
17
Манга
Таби
49
Отенг
Эрик
8
Пеннанен
Петтери
6
Арифи
Дони
2
Оллила
Туомас
7
Сарр
Момоду
11
Нгуекам
Ариэль
42
Kai
Meriluoto
21
Крайдль
Йоханнес
15
Henry
Uzochokwu
2
Рикардо
Пауло
3
Томас
Диого
23
Каррильо
Даниэль
II
14
Попович
Антон
10
Икауниекс
Янис
19
Gabriel
Bispo
17
Ярвинен
Ииро
9
Вяйринен
Тим
25
Антви
Клинтон
Ильвес
КуПС

История личных встреч

Ильвес
КуПС

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.6%
55.2%
17.2%
8 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

В
2:1
В
1:0
В
3:2
К
0:2
В
1:1
В
0:0
К
1:1
В
2:0
В
0:2
В
1:0
К
4:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
К
2:1
В
1:2
В
1:0
В
0:1
КЛ
2:1
В
1:2
В
1:0
В
1:0
КЛ
3:3
КЛ
3:3
КЛ
1:2
КЛ
1:2

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2
Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1
КуПС
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0
Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Пеннанен Петтери бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Вяйринен Тим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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