0:1
6' ГолВяйринен Тим
1:1
43' ГолПеннанен Петтери
48' Желтая карточкаРикардо Пауло
72' Желтая карточкаТомас Диого
1:2
76' ПенальтиВяйринен Тим
80' Желтая карточкаПопович Антон
84' Желтая карточкаМанга Таби
Ход матча
6'
0:1
43'
1:1
48'
72'
76'
1:2
80'
84'
22
Мяенпя
Аапо
17
Манга
Таби
49
Отенг
Эрик
17
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
49 Отенг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Янтти ТеемуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
Ильвес
КуПС
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.6%
55.2%
17.2%
8 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2
Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Хонка - Ильвес 4:1 Ильвес - Оулу 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес - Хака 1:0 КТП - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 2:1
КуПС
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0
Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1 Ворскла - КуПС 2:3