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  3. Финляндия: Вейккауслига
Интер Турку
2:1
Конец матча

Стадион:
Оулу
0'
0:1
16' Гол
Лопес Майкл
1:1
45' Гол
Кялльман Беньямин
2:1
54' Гол
Форселль Петтери
57' Желтая карточка
Кеттинг Рик
71' Желтая карточка
Арсьеро Родриго
77' Желтая карточка
Magnus Breitenmoser
89' Желтая карточка
Рафинья
89' Желтая карточка
Нурми Ноа
89' Желтая карточка
Каллинен Йере
90'+5
1
Вийтала
Валтер
25
Арсьеро
Родриго
4
Кеттинг
Рик
6
Бонет
Роджер
24
Магута
Райан
16
Юрю
Томми
18
Арсало
Маркус
5
Нурми
Ноа
10
Форселль
Петтери
9
Кялльман
Беньямин
11
David
Haro
Iniesta
5
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
11
Рафинья
23
Анибал
24
Rafael
Floro
28
Кабаши
Армеш
15
Каллинен
Йере
14
Йокелайнен
Никлас
9
Лопес
Майкл
7
Аланко
Саму
20
Лииматта
Отсо
Интер Турку
Оулу

История личных встреч

Интер Турку
Оулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

В
4:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1
Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Пушкаш-Академия 1:1 Интер Турку - Лахти 1:1
Оулу
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1
Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Кялльман Беньямин бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Лопес Майкл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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