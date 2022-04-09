2:1
Конец матча
Стадион: Веритас
0:1
16' ГолЛопес Майкл
1:1
45' ГолКялльман Беньямин
2:1
54' ГолФорселль Петтери
57' Желтая карточкаКеттинг Рик
71' Желтая карточкаАрсьеро Родриго
77' Желтая карточкаMagnus Breitenmoser
89' Желтая карточкаРафинья
89' Желтая карточкаНурми Ноа
89' Желтая карточкаКаллинен Йере
Ход матча
16'
0:1
45'
1:1
46'
54'
2:1
57'
71'
89'
89'
89'
24
Магута
Райан
16
Юрю
Томми
11
Рафинья
23
Анибал
24
Rafael
Floro
28
Кабаши
Армеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Магута РайанЗащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
-
23 АнибалЗащитник
-
24 Rafael FloroЗащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Onni Suutari
-
30 Noah Pallas
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Интер Турку
Оулу
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1
Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3 Интер Турку - Ильвес 2:0 Оулу - Интер Турку 2:0 Хака - Интер Турку 1:0 Интер Турку - Хонка 2:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ХИФК 0:1 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Пушкаш-Академия 1:1 Интер Турку - Лахти 1:1
Оулу
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1
Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0