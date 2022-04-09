Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
0:2
Второй тайм: 65'
Стадион: Тиволи Ной
0:1
17' ГолНимага Бакари
0:2
36' ГолШрайнер Эммануэль
51' Желтая карточкаСкрбо Стефан
53' Желтая карточкаБишоф Ной
57' Желтая карточкаПрица Тим
Ход матча
17'
36'
51'
53'
57'
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
13
Касали
Тино
12
Бишоф
Ной
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
33 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Бишоф НойНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Сваровски Тироль
Альтах
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огринец Санди
|1
|0.25
|Шульц Кофи
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моншайн Кристоф
|2
|0.5
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0.25
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0.25
|Нимага Бакари
|1
|0.25
|Felix Strauss
|1
|0.25
|Гаудино Джанлука
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Фабиан
|1
|0
|Смит Ренни
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Авуджа Максим
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|3
|0
|Нимага Бакари
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Нухиу Атдхи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2
Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0
Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|18
|2.
|ЛАСК
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|17
|3.
|Адмира
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|16
|4.
|Сваровски Тироль
|0:2
|4
|1
|1
|2
|1 - 8
|15
|5.
|Хартберг
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|14
|6.
|Альтах
|2:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1:1
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|15
|2.
|Адмира
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|14
|3.
|Альтах
|2:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|8
|4.
|Хартберг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|5.
|Рид
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Сваровски Тироль
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1