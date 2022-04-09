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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Сваровски Тироль
0:2
Второй тайм: 65'

Стадион:
Альтах
0'
0:1
17' Гол
Нимага Бакари
0:2
36' Гол
Шрайнер Эммануэль
51' Желтая карточка
Скрбо Стефан
53' Желтая карточка
Бишоф Ной
57' Желтая карточка
Прица Тим
65'
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
98
Огринец
Санди
7
Забитцер
Томас
13
Касали
Тино
16
Шрайнер
Эммануэль
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
37
Нанизаямо
Микаэль
14
Мишиц
Самуэль
27
Хаудум
Штефан
42
Нимага
Бакари
55
Гаудино
Джанлука
7
Моншайн
Кристоф
12
Бишоф
Ной
Сваровски Тироль
4-4-1-1
Альтах
5-3-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Альтах

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
1:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
4:0
ТМК
3:1
КА
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огринец Санди 1 0.25
Шульц Кофи 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моншайн Кристоф 2 0.5
Нанизаямо Микаэль 1 0.25
Шрайнер Эммануэль 1 0.25
Нимага Бакари 1 0.25
Felix Strauss 1 0.25
Гаудино Джанлука 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Фабиан 1 0
Смит Ренни 1 0
Забитцер Томас 1 0
Авуджа Максим 1 0
Прица Тим 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Strauss 3 0
Нимага Бакари 2 0
Бишоф Ной 2 0
Турнвальд Мануэль 0 1
Крижман Санди 1 0
Нухиу Атдхи 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2
Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0
Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 0:0 4 1 1 2 3 - 4 18
2. ЛАСК 1:1 4 1 2 1 7 - 3 17
3. Адмира 1:1 4 1 3 0 5 - 3 16
4. Сваровски Тироль 0:2 4 1 1 2 1 - 8 15
5. Хартберг 0:0 4 0 3 1 0 - 1 14
6. Альтах 2:0 4 2 2 0 6 - 3 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:1 2 1 0 1 6 - 2 15
2. Адмира 1:1 2 1 1 0 3 - 1 14
3. Альтах 2:0 2 0 2 0 2 - 2 8
4. Хартберг 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
5. Рид 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Сваровски Тироль 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 0:0 2 1 0 1 2 - 2 17
2. Сваровски Тироль 0:2 2 1 0 1 1 - 6 14
3. Хартберг 0:0 2 0 2 0 0 - 0 13
4. Альтах 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5. ЛАСК 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Адмира 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    67'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    57'
    Прица Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Бишоф Ной получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    51'
    Stefan Skrbo получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Мюллер Валентино уходит с поля. Вриони Джакомо выходит вместо него
  • 46'
    Felix Bacher уходит с поля. Stefan Skrbo выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Шрайнер Эммануэль бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Нимага Бакари бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Альтах
1.98
3.60
3.88
Все Коэффициенты
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