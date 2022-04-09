Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
0:1
17' ГолНимага Бакари
0:2
36' ГолШрайнер Эммануэль
51' Желтая карточкаСкрбо Стефан
53' Желтая карточкаБишоф Ной
58' Желтая карточкаПрица Тим
67' Желтая карточкаОгринец Санди
0:3
79' ГолБишоф Ной
90' Желтая карточкаSebastian Aigner
Ход матча
17'
36'
51'
53'
58'
67'
79'
0:3
81'
81'
84'
90'
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
13
Касали
Тино
12
Бишоф
Ной
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
-
33 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Бишоф НойНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Сваровски Тироль
Альтах
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огринец Санди
|1
|0.25
|Шульц Кофи
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моншайн Кристоф
|2
|0.5
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0.25
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0.25
|Нимага Бакари
|1
|0.25
|Бишоф Ной
|1
|0.25
|Felix Strauss
|1
|0.25
|Гаудино Джанлука
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Фабиан
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Смит Ренни
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Авуджа Максим
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|3
|0
|Нимага Бакари
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|Sebastian Aigner
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2
Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0
Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|18
|2.
|ЛАСК
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|17
|3.
|Адмира
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|16
|4.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|1 - 9
|15
|5.
|Хартберг
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|14
|6.
|Альтах
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|15
|2.
|Адмира
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|14
|3.
|Альтах
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|8
|4.
|Хартберг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|5.
|Рид
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1