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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Адмира
1:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
6' Гол
Михорль Петер
35' Желтая карточка
Поцманн Марвин
45' Желтая карточка
Лукачевич Леонардо
1:1
47' Гол
Лукачевич Леонардо
66'
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
4
Бауэр
Себастьян
84
Остшолек
Маттиас
37
Лукачевич
Леонардо
8
Кершбаум
Роман
19
Форсагер
Вильгельм
74
Angelo
Gattermayer
86
Stefano
Surdanovic
18
Водганел
Ян
9
Мустафа
Сулиман
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
6
Визингер
Филип
5
Филипович
Петар
7
Реннер
Рене
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
14
Балик
Гусейн
30
Хорват
Саша
27
Гойгингер
Томас
23
Шмидт
Александер
Адмира
4-2-3-1
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Адмира
ЛАСК

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
2 победы 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б
0:3
Б
3:1
Б
1:2
Б
4:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
5:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
4:2
Б
3:0
ТМК
0:1
ТМК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 2 (2) 0.5
Лукачевич Леонардо 1 0.25
Stefano Surdanovic 1 0.25
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флеккер Флориан 2 0.5
Михорль Петер 2 0.5
Накамура Кейто 2 0.5
Шмидт Александер 1 0.25
Балик Гусейн 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтнер Андреас 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Бауэр Себастьян 1 0
Водганел Ян 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Малишек Лукас 1 0
Форсагер Вильгельм 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Летар Яннис 1 1
Хорват Саша 2 0
Накамура Кейто 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Реннер Рене 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Альтах - Адмира 2:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2
Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0
Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 0:0 4 1 1 2 3 - 4 18
2. ЛАСК 1:1 4 1 2 1 7 - 3 17
3. Адмира 1:1 4 1 3 0 5 - 3 16
4. Сваровски Тироль 0:2 4 1 1 2 1 - 8 15
5. Хартберг 0:0 4 0 3 1 0 - 1 14
6. Альтах 2:0 4 2 2 0 6 - 3 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:1 2 1 0 1 6 - 2 15
2. Адмира 1:1 2 1 1 0 3 - 1 14
3. Альтах 2:0 2 0 2 0 2 - 2 8
4. Хартберг 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
5. Рид 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Сваровски Тироль 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 0:0 2 1 0 1 2 - 2 17
2. Сваровски Тироль 0:2 2 1 0 1 1 - 6 14
3. Хартберг 0:0 2 0 2 0 0 - 0 13
4. Альтах 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5. ЛАСК 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Адмира 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Лукачевич Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Михорль Петер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
ЛАСК
3.94
3.56
1.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Адмира 1:1 ЛАСК онлайн

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