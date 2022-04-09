Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
0:1
6' ГолМихорль Петер
35' Желтая карточкаПоцманн Марвин
45' Желтая карточкаЛукачевич Леонардо
1:1
47' ГолЛукачевич Леонардо
Ход матча
6'
0:1
35'
47'
18
Водганел
Ян
14
Балик
Гусейн
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
-
69 Tin Vastic
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Боллер ЯнЗащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Andreas Wieland
История личных встреч
Адмира
ЛАСК
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
2 победы 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|2 (2)
|0.5
|Лукачевич Леонардо
|1
|0.25
|Stefano Surdanovic
|1
|0.25
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флеккер Флориан
|2
|0.5
|Михорль Петер
|2
|0.5
|Накамура Кейто
|2
|0.5
|Шмидт Александер
|1
|0.25
|Балик Гусейн
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Бауэр Себастьян
|1
|0
|Водганел Ян
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Малишек Лукас
|1
|0
|Форсагер Вильгельм
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Летар Яннис
|1
|1
|Хорват Саша
|2
|0
|Накамура Кейто
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Альтах - Адмира 2:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2
Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0
Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|18
|2.
|ЛАСК
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|17
|3.
|Адмира
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|16
|4.
|Сваровски Тироль
|0:2
|4
|1
|1
|2
|1 - 8
|15
|5.
|Хартберг
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|14
|6.
|Альтах
|2:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1:1
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|15
|2.
|Адмира
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|14
|3.
|Альтах
|2:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|8
|4.
|Хартберг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|5.
|Рид
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Сваровски Тироль
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1