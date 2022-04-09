Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Плохо сыграл Georgian Honciu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Вииторул Констанца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Палич Антун из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Грамени Константин из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Ох, нехорошо это выглядит. Греаб Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Греаб Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Отличные скиллы показывает Бетанкор Хефте , обводя своих соперников

42' Отличные скиллы показывает Бетанкор Хефте , обводя своих соперников

41' Опасность! Сед Ахмед из команды Арджеш отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

39' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Латовлевич Ясмин из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Удар от ворот произведет Арджеш

35' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Арджеш

32' Удар от ворот произведет Арджеш

32' Янку Габриэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

30' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

28' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Г О О О О Л - Eduard Radaslavescu первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

27' Плохо сыграл Греаб Александру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

27' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Неделку Драгош пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

23' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Мушат Николае из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Отличный пас сделал Палич Антун из команды Арджеш . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

20' Плохо сыграл Турда Григоре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Палич Антун из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Удар от ворот произведет Арджеш

13' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Арджеш

11' Отличные скиллы показывает Питу Алекси , обводя своих соперников

11' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

8' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Отличные скиллы показывает Питу Алекси , обводя своих соперников

7' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Арджеш начинает с центра поля