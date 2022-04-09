Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
0:1
27' ГолEduard Radaslavescu
0:2
62' ГолПетре Адриан
81' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
Ход матча
27'
61'
62'
0:2
Владение мячом
21
Палич
Антун
44
Сед
Ахмед
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Joao MiguelЗащитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Арджеш
Вииторул Констанца
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сед Ахмед
|1 (1)
|0.25
|Сербан Ионут II
|1 (1)
|0.25
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петре Адриан
|1
|0.25
|Eduard Radaslavescu
|1
|0.25
|Артян Андрей
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Латовлевич Ясмин
|1
|1
|Тофан Костинел
|1
|1
|Ганя Джордже
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Сербан Ионут II
|0
|1
|Райнов Мартин
|1
|0
|Сед Ахмед
|1
|0
|Добросавлевичи Алин
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Michael Omoh
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
4
40%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2
Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0
Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|45
|2.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|37
|3.
|Университатя Крайова
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|33
|4.
|Волунтари
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|28
|6.
|Арджеш
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|44
|2.
|ФКСБ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|34
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|30
|4.
|Волунтари
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|27
|2.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|24
|3.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|24
|4.
|Университатя Крайова
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1