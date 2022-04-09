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Румыния: Лига 1. Группа А 2021-2022

2021-2022
Арджеш
0:2
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
0:1
27' Гол
Eduard Radaslavescu
0:2
62' Гол
Петре Адриан
81' Желтая карточка
Добросавлевичи Алин
90'+4
12
Греаб
Александру
7
Виана
Диогу
5
Турда
Григоре
17
Добросавлевичи
Алин
30
Мушат
Николае
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
11
Alexandru
Isfan
21
Палич
Антун
3
Латовлевич
Ясмин
44
Сед
Ахмед
12
Айоани
Михай
2
Раду
Бобок
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
6
Де
Нойер
Брадлей
29
Eduard
Radaslavescu
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
28
Янку
Габриэль
10
Бетанкор
Хефте
7
Питу
Алекси
Арджеш
Вииторул Констанца

История личных встреч

Арджеш
Вииторул Констанца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сед Ахмед 1 (1) 0.25
Сербан Ионут II 1 (1) 0.25
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петре Адриан 1 0.25
Eduard Radaslavescu 1 0.25
Артян Андрей 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Латовлевич Ясмин 1 1
Тофан Костинел 1 1
Ганя Джордже 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Сербан Ионут II 0 1
Райнов Мартин 1 0
Сед Ахмед 1 0
Добросавлевичи Алин 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 2 0
Michael Omoh 1 0
Пурече Флориан 1 0
Неделку Драгош 1 0
Раду Бобок 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
4
40%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2
Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0
Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 3 2 1 0 5 - 1 45
2. ФКСБ 3 2 0 1 5 - 4 37
3. Университатя Крайова 3 2 0 1 6 - 3 33
4. Волунтари 3 2 0 1 5 - 4 30
5. Вииторул Констанца 4 1 1 2 2 - 3 28
6. Арджеш 4 0 0 4 2 - 10 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 2 2 0 0 5 - 1 44
2. ФКСБ 2 1 0 1 2 - 2 34
3. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 0 30
4. Волунтари 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Арджеш 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 3 1 0 2 2 - 3 27
2. Волунтари 1 0 0 1 1 - 3 24
3. Арджеш 2 0 0 2 0 - 5 24
4. Университатя Крайова 2 1 0 1 3 - 3 3
5. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 2 3
6. ЧФР Клуж 1 0 1 0 0 - 0 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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