Второй тайм

94' Вииторул Констанца заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Арджеш

92' Де Нойер Брадлей не смог попасть в створ ударом издали

92' Отличные скиллы показывает Петре Адриан , обводя своих соперников

92' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Добросавлевичи Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Младен Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Младен Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Хорошую попытку сделал Сед Ахмед . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Отличные скиллы показывает Петре Адриан , обводя своих соперников

88' Раду Бобок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Игрок Ариас Яфар из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

86' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Ариас Яфар из команды Арджеш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

84' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Арджеш

83' Младен Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Добросавлевичи Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Добросавлевичи Алин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Добросавлевичи Алин из команды Арджеш направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

78' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Арджеш выполняет удар от ворот.

76' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Хороший удар издали нанес Добросавлевичи Алин , но отличный сейв сделал Mihai Aioani. Угловой.

72' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Арджеш выполняет удар от ворот.

67' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

67' Игрок Думитру Кристиан из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Арджеш выполняет удар от ворот.

66' Выглядело как неплохой момент. Раду Бобок из команды Вииторул Констанца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

66' Виана Диогу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Виана Диогу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Г О О О О Л - Петре Адриан забивает с правой ноги!

62' Плохо сыграл Georgian Honciu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кроитору Флавиус из команды Арджеш

61' Хороший удар издали нанес Грамени Константин , но отличный сейв сделал Flavius Croitoru. Угловой.

61' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

58' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Тактическая замена. Райнов Мартин уходит с поля и его заменяет Georgian Honciu

54' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хорошую попытку сделал Сед Ахмед . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Арджеш

51' Думитру Кристиан нанес удар, мяч был парирован, но Mihai Aioani не удержал его в руках.

51' Отличные скиллы показывает Думитру Кристиан , обводя своих соперников

50' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

49' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Турда Григоре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...