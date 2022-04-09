Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022
0:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Josko Arena
33' Желтая карточкаMatija Horvat
Ход матча
33'
67'
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
30
Пэйнтсил
Сет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
21 Leo MikicПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Рид
Хартберг
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цигль Марсель
|1
|0.25
|Висмейер Юлиан
|1 (1)
|0.25
|Нутц Штефан
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tin Plavotic
|2
|0
|Leo Mikic
|2
|0
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
|Nene Dorgeles
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|2
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Пэйнтсил Сет
|1
|0
|Matija Horvat
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2
Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2
Хартберг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|18
|2.
|ЛАСК
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|17
|3.
|Адмира
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|16
|4.
|Сваровски Тироль
|0:2
|4
|1
|1
|2
|1 - 8
|15
|5.
|Хартберг
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|14
|6.
|Альтах
|2:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1:1
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|15
|2.
|Адмира
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|14
|3.
|Альтах
|2:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|8
|4.
|Хартберг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|5.
|Рид
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Сваровски Тироль
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1