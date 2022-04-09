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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

2021-2022
Рид
0:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Хартберг
0'
33' Желтая карточка
Matija Horvat
67' Желтая карточка
 68'

Ход матча

33'
 
Matija Horvat
56'
 
Тадич Дарио
Пэйнтсил Сет
56'
 
Philipp Erhardt
Штайнвендер Михаэль
63'
 
Шмербок Марк-Андре
Juergen Lemmerer
67'
 
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Хартберг
2.06
3.56
3.86
Все Коэффициенты
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
2
Майзль
Лука
24
Tin
Plavotic
17
Philipp
Pomer
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
45
Nene
Dorgeles
1
Свете
Рене
11
Matija
Horvat
12
Штайнвендер
Михаэль
31
Роттер
Томас
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
9
Айдын
Окан
19
Juergen
Lemmerer
30
Пэйнтсил
Сет
Рид
4-2-3-1
Хартберг
5-3-2

История личных встреч

Рид
Хартберг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:1
Б
1:0
Б
1:1
ББЗВ
1:1
ББЗВ
3:2
Б
1:1
Б
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цигль Марсель 1 0.25
Висмейер Юлиан 1 (1) 0.25
Нутц Штефан 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tin Plavotic 2 0
Leo Mikic 2 0
Оффенбахер Даниэль 1 0
Байич Анте 1 0
Nene Dorgeles 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 2 0
Фаркаш Патрик 1 0
Афдияй Донис 1 0
Пэйнтсил Сет 1 0
Matija Horvat 1 0
Хайль Юрген 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2
Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2
Хартберг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 0:0 4 1 1 2 3 - 4 18
2. ЛАСК 1:1 4 1 2 1 7 - 3 17
3. Адмира 1:1 4 1 3 0 5 - 3 16
4. Сваровски Тироль 0:2 4 1 1 2 1 - 8 15
5. Хартберг 0:0 4 0 3 1 0 - 1 14
6. Альтах 2:0 4 2 2 0 6 - 3 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:1 2 1 0 1 6 - 2 15
2. Адмира 1:1 2 1 1 0 3 - 1 14
3. Альтах 2:0 2 0 2 0 2 - 2 8
4. Хартберг 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
5. Рид 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Сваровски Тироль 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 0:0 2 1 0 1 2 - 2 17
2. Сваровски Тироль 0:2 2 1 0 1 1 - 6 14
3. Хартберг 0:0 2 0 2 0 0 - 0 13
4. Альтах 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5. ЛАСК 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Адмира 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Matija Horvat получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Хартберг
2.06
3.56
3.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рид 0:0 Хартберг онлайн

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