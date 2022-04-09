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  3. Швеция: Аллсвенскан
Дегерфорс
1:2
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
0:1
14' Гол
Садик Ибраим
28' Желтая карточка
Сабеткар Шон
1:1
66' Гол
Diego Campos2
83' Желтая карточка
Мукийби Рональд
1:2
85' Гол
Садик Ибраим
90' Желтая карточка
Раджамохан Адхаван
90'+5
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
4
Сабеткар
Шон
7
Ольссон
Себастьян
II
16
Эрквист
Расмус
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
9
Бертильссон
Юхан
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
11
Густафссон
Самуэль
17
Берггрен
Густав
18
Рюгор
Миккель
37
Садик
Ибраим
24
Ларсен
Ларс
Олден
19
Удденес
Оскар
Дегерфорс
3-4-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Хеккен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:0
А
3:0
ТМК
3:4
ТМК
2:0
С
1:2
С
3:0

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1
Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2
Хеккен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3
Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Сабеткар Шон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Садик Ибраим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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