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Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
АЕК Ларнака
1:1
Первый тайм: 21'
Аполлон
0'
12' Желтая карточка
Миличевич Хрвое
0:1
16' Гол
Питтас Яннис
1:1
19' Гол
Дьюрчо Адам
21'

Ход матча

12'
Миличевич Хрвое
 
16'
0:1
Питтас Яннис
19'
Дьюрчо Адам
1:1
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Аполлон
2.61
3.14
3.07
Все Коэффициенты
АЕК Ларнака
Аполлон

История личных встреч

АЕК Ларнака
Аполлон

24 матча

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

47 матчей

36.2%
21.3%
42.5%
17 побед 10 ничьих 20 побед

Первый тайм

19.1%
44.7%
36.2%
9 побед 21 ничья 17 побед

Второй тайм

38.3%
17%
44.7%
18 побед 8 ничьих 21 победа

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ТМС
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:3
К
2:1
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
2:5
ПД
3:0
ПД
0:2
ТМС
1:2
КК
1:1
КК
2:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 2 (1) 0.4
Дьюрчо Адам 1 0.2
Альтман Омри 1 0.2
Фараж Имад 1 0.2
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онгенда Эрвин 1 0.2
Дабо Багали 1 0.2
Питтас Яннис 1 0.2

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 3 0
Росалес Роберто 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Эспиноса Хавьер 1 0
Энглезу Никос 1 0
Альтман Омри 1 0
Густаву Луиш 1 0
Санчес Кристиан 1 0
Фараж Имад 1 0
Мамас Рафаил 1 0
Танди Симранджит 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харис Мавриас 2 0
Дигин Николя 1 0
Жради Бассель 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2
Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 1:1 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0
Аполлон
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:1 5 0 5 0 3 - 3 51
2. АПОЭЛ 4 1 2 1 4 - 6 44
3. Арис Лимассол 4 2 2 0 6 - 3 44
4. АЕК Ларнака 1:1 5 1 1 3 5 - 8 43
5. Анортосис 4 1 2 1 8 - 7 43
6. Пафос 4 1 2 1 5 - 4 39
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 2 1 0 1 5 - 4 41
2. АПОЭЛ 2 0 2 0 1 - 1 41
3. Пафос 3 1 2 0 4 - 2 39
4. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Аполлон 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
6. АЕК Ларнака 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:1 3 0 3 0 1 - 1 49
2. АЕК Ларнака 1:1 3 1 0 2 3 - 5 42
3. Арис Лимассол 2 0 2 0 2 - 2 38
4. АПОЭЛ 2 1 0 1 3 - 5 3
5. Анортосис 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Пафос 1 0 0 1 1 - 2 0
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Аполлон
2.61
3.14
3.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК Ларнака 1:1 Аполлон онлайн

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