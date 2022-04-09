Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022
3:3
Конец матча
12' Желтая карточкаМиличевич Хрвое
0:1
16' ГолПиттас Яннис
1:1
19' ГолДьюрчо Адам
32' Желтая карточкаРоберж Валентин
2:1
45' ГолТричковски Иван
2:2
58' ГолДабо Багали
2:3
77' ГолЯнга Рангело
81' Желтая карточкаАвлонитис Тасос
3:3
90' ГолГуставу Луиш
90' Желтая карточкаТричковски Иван
90' Желтая карточкаЙованович Александар
Ход матча
12'
16'
0:1
19'
1:1
32'
45'
2:1
58'
2:2
63'
77'
2:3
81'
90'
3:3
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
51 Альтман ОмриНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
АЕК Ларнака
Аполлон
24 матча
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
47 матчей
36.2%
21.3%
42.5%
17 побед 10 ничьих 20 побед
Первый тайм
19.1%
44.7%
36.2%
9 побед 21 ничья 17 побед
Второй тайм
38.3%
17%
44.7%
18 побед 8 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|3 (1)
|0.6
|Дьюрчо Адам
|1
|0.2
|Альтман Омри
|1
|0.2
|Густаву Луиш
|1
|0.2
|Фараж Имад
|1
|0.2
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабо Багали
|2
|0.4
|Янга Рангело
|1
|0.2
|Онгенда Эрвин
|1
|0.2
|Питтас Яннис
|1
|0.2
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|3
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Микель Гонсалес
|1
|0
|Эспиноса Хавьер
|1
|0
|Энглезу Никос
|1
|0
|Альтман Омри
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Санчес Кристиан
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Мамас Рафаил
|1
|0
|Танди Симранджит
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харис Мавриас
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Роберж Валентин
|1
|0
|Жради Бассель
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2
Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 1:1 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0
Аполлон
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|51
|2.
|АПОЭЛ
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|44
|3.
|Арис Лимассол
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|44
|4.
|АЕК Ларнака
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|43
|5.
|Анортосис
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|43
|6.
|Пафос
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|41
|2.
|АПОЭЛ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|41
|3.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|39
|4.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Аполлон
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|49
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|42
|3.
|Арис Лимассол
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|38
|4.
|АПОЭЛ
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|Анортосис
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Пафос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0