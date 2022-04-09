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Словакия: Суперлига. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Сеница
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Погронье
0'
4' Желтая карточка
Анаба Рафаэль
7' Желтая карточка
Dan Ozvolda
19' Желтая карточка
 22'

Ход матча

4'
Анаба Рафаэль
 
7'
 
Dan Ozvolda
19'
 
Лучшие коэффициенты
Сеница
Ничья
Погронье
2.80
3.24
2.57
Все Коэффициенты
18
Хроповский
Матуш
25
Анаба
Рафаэль
3
Мигаль
Марио
4
Павлик
Петр
28
Cyriaque
Mayounga
Ngolou
11
Машулович
Даниэль
23
Тотка
Марко
17
Маулана
Эги
33
Пирошка
Юрай
88
Сулаеман
Витан
9
Ниархос
Иоаннис
89
Ле
Гянг
Патрик
22
Саннех
Мухаммед
6
Andrej
Strba
38
Martin
Klabnik
23
Шимчак
Милан
29
Бангала
Давид
20
Dan
Ozvolda
11
Стайнгубел
Кристиан
35
Мигалик
Ярослав
18
Благут
Патрик
31
Лачны
Милош
Сеница
4-2-3-1
Погронье
4-2-3-1

История личных встреч

Сеница
Погронье

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
3:2
С
0:1
С
1:0
СГБ
0:0
СГБ
3:0
С
1:1
С
1:2
СГБ
1:0
С
0:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milan Jurdik 2 0.4
Свобода Вацлав 2 0.4
Сулаеман Витан 2 0.4
Пирошка Юрай 0 0
Анаба Рафаэль 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стайнгубел Кристиан 1 0.2
Dan Ozvolda 0 0

Карточки

Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тотка Марко 2 0
Мигаль Марио 2 0
Пирошка Юрай 1 0
Кучера Лукаш 1 0
Машулович Даниэль 1 0
Сулаеман Витан 1 0
Бухель Якуб 1 0
Хроповский Матуш 1 0
Анаба Рафаэль 1 0
Gabriel Halabrin 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Pajer 2 1
Лачны Милош 1 0
Шимчак Милан 1 0
Dan Ozvolda 1 0
Благут Патрик 1 0
Бангала Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сеница
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спартак Трнава - Сеница 3:0 Злате Моравце - Сеница 3:2 Тренчин - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 3:2
Сеница - Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 SK Sasova - Сеница 0:3 Земплин - Сеница 0:1 Сеница - Середь 1:2 Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Земплин - Погронье 1:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0
Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 4 3 0 1 9 - 2 34
2. Земплин 5 3 0 2 5 - 5 32
3. Сеница 0:0 5 1 1 3 6 - 10 31
4. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 1 1 7 - 6 31
5. Злате Моравце 4 2 0 2 4 - 4 25
6. Погронье 0:0 5 0 2 3 1 - 5 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 3 3 0 0 3 - 0 32
2. Татран Липтовски-Микулаш 3 2 0 1 5 - 5 27
3. Погронье 0:0 2 0 1 1 1 - 2 11
4. Тренчин 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Сеница 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Злате Моравце 2 1 0 1 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 2 1 0 1 3 - 1 28
2. Сеница 0:0 3 0 0 3 4 - 9 27
3. Злате Моравце 2 1 0 1 1 - 1 22
4. Татран Липтовски-Микулаш 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Погронье 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
6. Земплин 2 0 0 2 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Dan Ozvolda получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Raphael Anaba получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеница
Ничья
Погронье
2.80
3.24
2.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сеница 0:0 Погронье онлайн

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