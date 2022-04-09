Словакия: Суперлига. Группа Б 2021-2022
4' Желтая карточкаАнаба Рафаэль
7' Желтая карточкаDan Ozvolda
Ход матча
7'
19'
23
Тотка
Марко
17
Маулана
Эги
33
Пирошка
Юрай
23
Шимчак
Милан
20
Dan
Ozvolda
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тотка МаркоПолузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Marek Macho
-
-
Главный тренер: Pavel Sustr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шимчак МиланЗащитник
- Полузащитник
-
20 Dan OzvoldaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Полузащитник
-
32 Гашек ФилипНападающий
-
71 Хриен МартинНападающий
-
19 Ladji Malle
-
-
24 Ahmed Fofana
-
Главный тренер: Martin Bittengl
История личных встреч
Сеница
Погронье
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milan Jurdik
|2
|0.4
|Свобода Вацлав
|2
|0.4
|Сулаеман Витан
|2
|0.4
|Пирошка Юрай
|0
|0
|Анаба Рафаэль
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стайнгубел Кристиан
|1
|0.2
|Dan Ozvolda
|0
|0
Карточки
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тотка Марко
|2
|0
|Мигаль Марио
|2
|0
|Пирошка Юрай
|1
|0
|Кучера Лукаш
|1
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Сулаеман Витан
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Хроповский Матуш
|1
|0
|Анаба Рафаэль
|1
|0
|Gabriel Halabrin
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Pajer
|2
|1
|Лачны Милош
|1
|0
|Шимчак Милан
|1
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Бангала Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сеница
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спартак Трнава - Сеница 3:0 Злате Моравце - Сеница 3:2 Тренчин - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 3:2
Сеница - Земплин 2:1 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 2:1 SK Sasova - Сеница 0:3 Земплин - Сеница 0:1 Сеница - Середь 1:2 Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1
Погронье
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Земплин - Погронье 1:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Сеница - Погронье 3:2 Тренчин - Погронье 2:0
Погронье - Злате Моравце 0:1 MFK Vranov nad Toplou - Погронье 1:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Погронье - Слован Братислава 3:4 Тренчин - Погронье 3:0 Погронье - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Сеница 0:1 ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|34
|2.
|Земплин
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|32
|3.
|Сеница
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|31
|4.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|31
|5.
|Злате Моравце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|25
|6.
|Погронье
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Земплин
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|32
|2.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|27
|3.
|Погронье
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|11
|4.
|Тренчин
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Сеница
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Злате Моравце
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|28
|2.
|Сеница
|0:0
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|27
|3.
|Злате Моравце
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|22
|4.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Погронье
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|6.
|Земплин
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0