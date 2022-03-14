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Швеция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Мальмё
3:2
Итог доп. времени

Стадион:
АИК
0'
43' Желтая карточка
Zachary Elbouzedi
0:1
51' Гол
Бауи Набиль
1:1
57' Гол
Нанаси Себастьян
2:1
72' Гол
Мойсандер Никлас
2:2
75' Гол
Бауи Набиль
98' Желтая карточка
Amar Abdirahman Ahmed
104' Желтая карточка
Бауи Набиль
3:2
105' Пенальти
Бирманчевич Велько
105' Желтая карточка
Бирманчевич Велько
120'
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
32
Бергет
Йо
Инге
7
Ракип
Эрдаль
8
Пенья
Серхио
19
Бирманчевич
Велько
37
Нанаси
Себастьян
17
Абубакари
Малик
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Josafat
Mendes
3
Карлссон
Пер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
26
Айяри
Ясин
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
20
Zachary
Elbouzedi
9
Стефанелли
Николас
10
Бауи
Набиль
Мальмё
4-4-1-1
АИК
4-4-1-1

История личных встреч

Мальмё
АИК

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

30 матчей

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:0
А
1:1
А
0:0
А
2:2
К
4:1
А
2:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
2:3
А
2:2
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:4
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
А
0:0
А
0:1
А
1:0
А
2:0
ШК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 7 (1) 1.4
Абубакари Малик 3 0.6
Чолак Антонио-Мирко 3 0.6
Кристиансен Андерс 2 0.4
Бергет Йо Инге 1 0.2
Мойсандер Никлас 1 0.2
Ларссон Эрик 1 0.2
Налич Ади 1 0.2
Нанаси Себастьян 1 0.2
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 6 1.2
Zachary Elbouzedi 2 0.4
Ринг Эрик 2 0.4
Ларссон Себастьян 1 0.2
Радулович Боян 1 0.2
Айяри Ясин 1 0.2
Henry Atola 1 0.2
Хуссейн Билаль 0 0
Amar Abdirahman Ahmed 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 2 0
Халуш Матей 2 0
Налич Ади 0 1
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люстиг Микаэль 1 1
Бауи Набиль 2 0
Ларссон Себастьян 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Оума Эрик 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Zachary Elbouzedi 1 0
Amar Abdirahman Ahmed 1 0
Josafat Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
20%
3
27%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
1
7%
1
9%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
15%
4
29%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
3
15%
3
21%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
4
20%
1
7%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1
Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1
АИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0
АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1
1/4 финала
0 Кальмар
2 Юргорден
3 Мальмё
2 АИК
3 Хаммарбю
2 Норрчёпинг
1 Эльфсборг
0 Гётеборг
1/2 финала
?
?
0 Хаммарбю
0 Эльфсборг
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Zack Elbouzedi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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