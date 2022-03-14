Швеция: Кубок 2021-2022
3:2
Итог доп. времени
Стадион: Eleda Stadion
43' Желтая карточкаZachary Elbouzedi
0:1
51' ГолБауи Набиль
1:1
57' ГолНанаси Себастьян
2:1
72' ГолМойсандер Никлас
2:2
75' ГолБауи Набиль
98' Желтая карточкаAmar Abdirahman Ahmed
104' Желтая карточкаБауи Набиль
3:2
105' ПенальтиБирманчевич Велько
105' Желтая карточкаБирманчевич Велько
Ход матча
51'
0:1
57'
72'
75'
102'
104'
105'
105'
106'
110'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
12 Угловые 2
-
57 Владение мячом, % 43
27
Далин
Юхан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Халуш МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Галль РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Hugo Larsson
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
-
-
30 Henry Atola
-
37 Ahmad Faqa
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
История личных встреч
Мальмё
АИК
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
30 матчей
40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирманчевич Велько
|7 (1)
|1.4
|Абубакари Малик
|3
|0.6
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.6
|Кристиансен Андерс
|2
|0.4
|Бергет Йо Инге
|1
|0.2
|Мойсандер Никлас
|1
|0.2
|Ларссон Эрик
|1
|0.2
|Налич Ади
|1
|0.2
|Нанаси Себастьян
|1
|0.2
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|6
|1.2
|Zachary Elbouzedi
|2
|0.4
|Ринг Эрик
|2
|0.4
|Ларссон Себастьян
|1
|0.2
|Радулович Боян
|1
|0.2
|Айяри Ясин
|1
|0.2
|Henry Atola
|1
|0.2
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Amar Abdirahman Ahmed
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|2
|0
|Халуш Матей
|2
|0
|Налич Ади
|0
|1
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люстиг Микаэль
|1
|1
|Бауи Набиль
|2
|0
|Ларссон Себастьян
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Zachary Elbouzedi
|1
|0
|Amar Abdirahman Ahmed
|1
|0
|Josafat Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
20%
3
27%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
1
7%
1
9%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
15%
4
29%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
3
15%
3
21%
46-60
3
15%
3
21%
61-75
4
20%
1
7%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1
Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1
АИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0
АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3 АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1