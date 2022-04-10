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  3. Швеция: Суперэттан
Эстер
1:2
Конец матча
Браге
0'
0:1
31' Гол
Christopher Redenstrand
1:1
50' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
57' Желтая карточка
Стенберг Джон
1:2
58' Гол
Лундин Антон
72' Желтая карточка
Кусу Манассе
90'+7
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
4
Стенберг
Джон
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
9
Рочестер
Соренсен
Марк
16
Магнуссон
Исак
19
Бергмарк-Виберг
Адам
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
11
Лундин
Антон
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
Эстер
4-2-3-1
Браге
4-4-2

История личных встреч

Эстер
Браге

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:2
С
1:2
С
1:2
С
4:2
С
5:1
С
2:2
С
0:4
С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
0:1
С
3:1

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0
Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0
Браге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1
Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Christopher Redenstrand бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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