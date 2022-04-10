Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Второй тайм: 70'
Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
1:0
7' ГолДумич Дарио
40' Желтая карточкаОкороджи Чима
41' Желтая карточкаБахманн Яник
41' Желтая карточкаВилль Пауль
44' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
2:0
48' ГолЦенга Эрик
64' Желтая карточкаКинсомби Кристиан
2:1
65' ГолКниппинг Тим
Ход матча
7'
1:0
40'
41'
41'
48'
2:0
65'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
35 Владение мячом, % 65
17
Ценга
Эрик
26
Бахманн
Яник
15
Лёв
Крис
28
Вилль
Пауль
30
Каде
Юлиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Берко ЭрихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Guerino Capretti
История личных встреч
Зандхаузен
Динамо Дрезден
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|9 (1)
|0.31
|Суку Себио
|4 (1)
|0.14
|Хён Иммануэль
|3
|0.1
|Бахманн Яник
|3
|0.1
|Эшвайн Александер
|2
|0.07
|Ценга Эрик
|1
|0.03
|Жиров Александр
|1
|0.03
|Окороджи Чима
|1
|0.03
|Зикер Арне
|1
|0.03
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.03
|Рицмайер Марсель
|1
|0.03
|Думич Дарио
|1
|0.03
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Айдини Басхким
|1
|0.03
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|12 (2)
|0.41
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0.14
|Мершель Хайнц
|3
|0.1
|Книппинг Тим
|2
|0.07
|Каде Юлиус
|2
|0.07
|Шретер Моррис
|1
|0.03
|Лёв Крис
|1
|0.03
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.03
|Май Себастиан
|1
|0.03
|Вилль Пауль
|1
|0.03
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Штарк Янник
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|9
|0
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Дикмайер Деннис
|7
|0
|Ценга Эрик
|6
|0
|Суку Себио
|6
|0
|Хён Иммануэль
|5
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Бахманн Яник
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Бенсоп Чарлисон
|3
|0
|Теструт Паскаль
|3
|0
|Трибулл Том
|3
|0
|Жиров Александр
|3
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Думич Дарио
|1
|0
|Девилль Морис
|1
|0
|Берко Эрих
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золльбауэр Михаэль
|7
|0
|Акото Михаэль
|5
|1
|Беккер Робин
|4
|1
|Штарк Янник
|5
|0
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Каде Юлиус
|2
|1
|Аидонис Антонис
|3
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|2
|0
|Вилль Пауль
|2
|0
|Книппинг Тим
|1
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
25
21
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
20%
6
29%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
5
20%
7
33%
76-90
Забито
19
17
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
3
16%
5
29%
29%
46-60
6
32%
7
41%
61-75
5
26%
1
6%
76-90
Пропущено
21
16
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
10%
4
25%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
8
38%
1
6%
76-90
Забито
30
28
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
3
10%
5
18%
31-45
4
13%
7
25%
46-60
8
27%
11
39%
61-75
8
27%
1
4%
76-90
Пропущено
46
37
17 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
7
15%
10
27%
1-15
5
11%
6
16%
16-30
5
11%
6
16%
31-45
9
20%
4
11%
46-60
7
15%
3
8%
61-75
13
28%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1
Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1
Динамо Дрезден
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|59 - 34
|53
|2.
|Вердер
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|53 - 38
|53
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 39
|52
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|57 - 38
|51
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|44 - 38
|49
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|29
|11
|12
|6
|51 - 30
|45
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|37 - 39
|45
|8.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|29
|10
|11
|8
|50 - 43
|41
|9.
|Падерборн
|1:2 Заявка
|29
|10
|10
|9
|49 - 41
|40
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|46 - 41
|38
|11.
|Ганза
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 46
|37
|12.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|38 - 48
|37
|13.
|Фортуна
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 36
|36
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|29 - 42
|35
|15.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|29
|8
|10
|11
|33 - 46
|34
|16.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 40
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|27 - 61
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|26 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 14
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|24 - 13
|31
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|36 - 21
|29
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|9.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|28 - 22
|22
|10.
|Ян
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 23
|22
|11.
|Фортуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|12.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Падерборн
|1:2 Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:2 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 25
|27
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 21
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|9.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 21
|19
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|11.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|13 - 26
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 24
|10
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 31
|9
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 32
|8