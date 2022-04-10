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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Зандхаузен
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6012
Динамо Дрезден
0'
1:0
7' Гол
Думич Дарио
40' Желтая карточка
Окороджи Чима
41' Желтая карточка
Бахманн Яник
41' Желтая карточка
Вилль Пауль
44' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
2:0
48' Гол
Ценга Эрик
64' Желтая карточка
Кинсомби Кристиан
2:1
65' Гол
Книппинг Тим
76' Желтая карточка
Шретер Моррис
86' Желтая карточка
Дикмайер Деннис
89' Желтая карточка
Девилль Морис
90' Желтая карточка
Суку Себио
90'+4
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
21
Зойферт
Нильс
7
Суку
Себио
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
37
Теструт
Паскаль
1
Бролль
Кевин
3
Акото
Михаэль
21
Золльбауэр
Михаэль
4
Книппинг
Тим
15
Лёв
Крис
8
Мершель
Хайнц
28
Вилль
Пауль
30
Каде
Юлиус
17
Шретер
Моррис
33
Дафернер
Кристоф
37
Майер
Батиста
Зандхаузен
4-2-3-1
Динамо Дрезден
4-3-3

История личных встреч

Зандхаузен
Динамо Дрезден

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
0:4
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б3
3:1
Б3
4:1
Б3
0:0
Б3
0:3
Б3
2:2
Б3
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 9 (1) 0.31
Суку Себио 4 (1) 0.14
Хён Иммануэль 3 0.1
Бахманн Яник 3 0.1
Эшвайн Александер 2 0.07
Ценга Эрик 1 0.03
Жиров Александр 1 0.03
Окороджи Чима 1 0.03
Зикер Арне 1 0.03
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.03
Рицмайер Марсель 1 0.03
Думич Дарио 1 0.03
Кутуджу Ахмед 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Айдини Басхким 1 0.03
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Берко Эрих 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 12 (2) 0.41
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.14
Мершель Хайнц 3 0.1
Книппинг Тим 2 0.07
Каде Юлиус 2 0.07
Шретер Моррис 1 0.03
Лёв Крис 1 0.03
Влачодимос Панайотис 1 0.03
Май Себастиан 1 0.03
Вилль Пауль 1 0.03
Диавуси Агиеманг 0 0
Штарк Янник 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 9 0
Дикмайер Деннис 8 0
Рицмайер Марсель 6 1
Суку Себио 7 0
Ценга Эрик 6 0
Хён Иммануэль 5 0
Эшвайн Александер 4 0
Бахманн Яник 4 0
Диаките Умар 2 1
Бенсоп Чарлисон 3 0
Теструт Паскаль 3 0
Трибулл Том 3 0
Жиров Александр 3 0
Девилль Морис 2 0
Древес Патрик 2 0
Окороджи Чима 2 0
Уахим Анас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Думич Дарио 1 0
Берко Эрих 1 0
Ренен Николай 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золльбауэр Михаэль 7 0
Акото Михаэль 5 1
Беккер Робин 4 1
Штарк Янник 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Лёв Крис 4 0
Каде Юлиус 2 1
Шретер Моррис 3 0
Аидонис Антонис 3 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Хосинер Филипп 2 0
Боррьелло Брендон 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Вилль Пауль 2 0
Книппинг Тим 1 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Майер Батиста 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
3
23%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
5
42%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

26
23
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
19%
7
30%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
7
27%
1
4%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
5
19%
7
30%
76-90

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
3
16%
5
29%
29%
46-60
6
32%
7
41%
61-75
5
26%
1
6%
76-90

Пропущено

21
16
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
2
10%
4
25%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
8
38%
1
6%
76-90

Забито

32
29
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
4
13%
2
7%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
5
16%
7
24%
46-60
8
25%
12
41%
61-75
8
25%
1
3%
76-90

Пропущено

47
39
17 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 22
7
15%
11
28%
1-15
5
11%
6
15%
16-30
5
11%
6
15%
31-45
9
19%
5
13%
46-60
8
17%
3
8%
61-75
13
28%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1
Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1
Динамо Дрезден
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 29 16 5 8 59 - 34 53
2. Вердер Заявка 29 15 8 6 53 - 38 53
3. Санкт-Паули Заявка 29 15 7 7 54 - 39 52
4. Дармштадт Заявка 29 15 6 8 57 - 38 51
5. Нюрнберг Заявка 29 14 7 8 44 - 38 49
6. Гамбург Заявка 29 11 12 6 51 - 30 45
7. Хайденхайм Заявка 29 13 6 10 37 - 39 45
8. Падерборн Заявка 29 10 11 8 50 - 41 41
9. Карлсруэ Заявка 29 9 12 8 50 - 44 39
10. Ян Заявка 29 10 8 11 46 - 41 38
11. Ганза Заявка 29 10 7 12 36 - 46 37
12. Хольштайн Киль Заявка 29 10 7 12 38 - 48 37
13. Фортуна Заявка 29 9 9 11 38 - 36 36
14. Ганновер 96 Заявка 29 9 8 12 29 - 42 35
15. Зандхаузен Заявка 29 8 10 11 33 - 46 34
16. Динамо Дрезден Заявка 29 7 7 15 28 - 40 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 29 4 7 18 27 - 61 19
18. Ингольштадт Заявка 29 4 7 18 26 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 10 3 1 33 - 14 33
2. Хайденхайм Заявка 14 9 4 1 24 - 13 31
3. Шальке 04 Заявка 15 9 2 4 36 - 21 29
4. Нюрнберг Заявка 15 8 3 4 23 - 17 27
5. Гамбург Заявка 15 7 6 2 31 - 16 27
6. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
7. Вердер Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
8. Хольштайн Киль Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
9. Карлсруэ Заявка 15 5 7 3 28 - 22 22
10. Ян Заявка 15 6 4 5 29 - 23 22
11. Фортуна Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
14. Ганза Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Падерборн Заявка 15 2 7 6 21 - 24 13
16. Зандхаузен Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
18. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 15 8 3 4 29 - 25 27
3. Дармштадт Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 14 6 4 4 21 - 21 22
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
10. Гамбург Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
11. Карлсруэ Заявка 14 4 5 5 22 - 22 17
12. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
13. Фортуна Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
14. Хайденхайм Заявка 15 4 2 9 13 - 26 14
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 15 2 4 9 11 - 24 10
17. Ингольштадт Заявка 15 2 3 10 14 - 31 9
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 1 5 8 15 - 32 8
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Золльбауэр Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Вилль Пауль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Бахманн Яник получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Окороджи Чима получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Думич Дарио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зандхаузен 2:1 Динамо Дрезден онлайн

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