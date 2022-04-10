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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
1:2
Второй тайм: 72'

Стадион:
Карлсруэ
0'
1:0
30' Гол
Прёгер Кай
1:1
36' Гол
Ванитцек Марвин
47' Красная карточка
Хюнемайер Уве
50' Желтая карточка
Лоренц Марк
50' Желтая карточка
Шалленберг Рон
1:2
69' Гол
Хофманн Филипп
72'

Ход матча

30'
Прёгер Кай
(Клемент Филипп)
1:0
36'
1:1
Ванитцек Марвин
(Голлер Беньямин)
47'
Хюнемайер Уве
 
50'
 
Лоренц Марк
50'
Шалленберг Рон
 
63'
Коррейя Марсель
Шустер Марко
 
63'
Юстван Юлиан
Србени Деннис
 
65'
 
Шлойзенер Фабиан
Лоренц Марк
69'
1:2
Хофманн Филипп

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 8
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Карлсруэ
2.09
3.84
3.55
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
3
Анану
Фредерик
8
Шалленберг
Рон
31
Клемент
Филипп
29
Коллинс
Джамилу
9
Прёгер
Кай
30
Муслия
Флоран
18
Србени
Деннис
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
14
Голлер
Беньямин
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
Падерборн
3-4-2-1
Карлсруэ
4-5-1

История личных встреч

Падерборн
Карлсруэ

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:4
Б2
2:2
Б2
1:0
Б3
0:0
Б3
0:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:0
ТМС
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.48
Платте Феликс 8 0.28
Прёгер Кай 5 0.17
Србени Деннис 4 0.14
Шалленберг Рон 3 0.1
Муслия Флоран 3 (1) 0.1
Штайперманн Марко 3 0.1
Коллинс Джамилу 1 0.03
Юстван Юлиан 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Тальхаммер Максимилиан 1 0.03
Адеми Кемаль 1 0.03
Мехлем Марсель 1 0.03
Карльс Йонас 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Хюнемайер Уве 0 0
Шустер Марко 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ялчин Робин 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 17 0.59
Ванитцек Марвин 9 (3) 0.31
Шлойзенер Фабиан 6 0.21
Чой Кён-Рок 5 0.17
Батмаз Малик 3 0.1
Гордон Даниэль 2 0.07
Лоренц Марк 1 0.03
Тиеде Марко 1 0.03
Голлер Беньямин 1 0.03
Юнг Себастьян 1 0.03
Кобальд Кристоф 1 0.03
Котер Доминик 1 0.03
О'Шоунесси Даниэль 1 0.03
Хайзе Филип 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Куэто Лукас 0 0
Гондорф Жером 0 0
Кауфманн Фабио 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Хюнемайер Уве 5 1
Шалленберг Рон 6 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 4 1
Шустер Марко 5 0
Србени Деннис 3 0
Мехлем Марсель 3 0
Штайперманн Марко 2 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Коррейя Марсель 1 0
Карльс Йонас 1 0
Анану Фредерик 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондорф Жером 7 0
Брайтхаупт Тим 7 0
Ванитцек Марвин 5 1
Кобальд Кристоф 6 0
Хайзе Филип 4 0
Хофманн Филипп 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Гордон Даниэль 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Лоренц Марк 2 0
Тиеде Марко 2 0
О'Шоунесси Даниэль 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Ван Рейн Рикардо 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
6%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
6
33%
4
19%
76-90

Пропущено

23
19
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
10
53%
46-60
7
30%
3
16%
61-75
5
22%
1
5%
76-90

Забито

29
30
20 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
6
21%
4
13%
1-15
8
28%
5
17%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
3
10%
8
27%
76-90

Пропущено

17
20
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
3
15%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
2
12%
6
30%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
4
24%
4
20%
76-90

Забито

47
51
26 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
7
15%
7
14%
1-15
10
21%
8
16%
16-30
9
19%
7
14%
31-45
5
11%
8
16%
46-60
7
15%
9
18%
61-75
9
19%
12
24%
76-90

Пропущено

40
39
12 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
3
8%
5
13%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
8
20%
11
28%
46-60
11
28%
4
10%
61-75
9
23%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4
Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1
Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 29 16 5 8 59 - 34 53
2. Вердер Заявка 29 15 8 6 53 - 38 53
3. Санкт-Паули Заявка 29 15 7 7 54 - 39 52
4. Дармштадт Заявка 29 15 6 8 57 - 38 51
5. Нюрнберг Заявка 29 14 7 8 44 - 38 49
6. Гамбург 0:1 Заявка 29 11 12 6 51 - 30 45
7. Хайденхайм Заявка 29 13 6 10 37 - 39 45
8. Карлсруэ 2:1 Заявка 29 10 11 8 50 - 43 41
9. Падерборн 1:2 Заявка 29 10 10 9 49 - 41 40
10. Ян Заявка 29 10 8 11 46 - 41 38
11. Ганза Заявка 29 10 7 12 36 - 46 37
12. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 29 10 7 12 38 - 48 37
13. Фортуна Заявка 29 9 9 11 38 - 36 36
14. Ганновер 96 Заявка 29 9 8 12 29 - 42 35
15. Зандхаузен 2:1 Заявка 29 8 10 11 33 - 46 34
16. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 29 7 7 15 28 - 40 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 29 4 7 18 27 - 61 19
18. Ингольштадт Заявка 29 4 7 18 26 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 10 3 1 33 - 14 33
2. Хайденхайм Заявка 14 9 4 1 24 - 13 31
3. Шальке 04 Заявка 15 9 2 4 36 - 21 29
4. Нюрнберг Заявка 15 8 3 4 23 - 17 27
5. Гамбург 0:1 Заявка 15 7 6 2 31 - 16 27
6. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
7. Вердер Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
8. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
9. Карлсруэ 2:1 Заявка 15 5 7 3 28 - 22 22
10. Ян Заявка 15 6 4 5 29 - 23 22
11. Фортуна Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
14. Ганза Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Зандхаузен 2:1 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16. Падерборн 1:2 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
18. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:2 Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 15 8 3 4 29 - 25 27
3. Дармштадт Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 14 6 4 4 21 - 21 22
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Зандхаузен 2:1 Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9. Карлсруэ 2:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 21 19
10. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
11. Гамбург 0:1 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
12. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
13. Фортуна Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
14. Хайденхайм Заявка 15 4 2 9 13 - 26 14
15. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 24 10
17. Ингольштадт Заявка 15 2 3 10 14 - 31 9
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 1 5 8 15 - 32 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Ванитцек Марвин бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Прёгер Кай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Карлсруэ
2.09
3.84
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Падерборн 1:2 Карлсруэ онлайн

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Падерборн
Карлсруэ

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