Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:2
Второй тайм: 72'
Стадион: Бентелер Арена
1:0
30' ГолПрёгер Кай
1:1
36' ГолВанитцек Марвин
47' Красная карточкаХюнемайер Уве
50' Желтая карточкаЛоренц Марк
50' Желтая карточкаШалленберг Рон
1:2
69' ГолХофманн Филипп
Ход матча
30'
1:0
36'
47'
50'
50'
69'
1:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 8
-
52 Владение мячом, % 48
21
Хут
Янник
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Падерборн
Карлсруэ
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.48
|Платте Феликс
|8
|0.28
|Прёгер Кай
|5
|0.17
|Србени Деннис
|4
|0.14
|Шалленберг Рон
|3
|0.1
|Муслия Флоран
|3 (1)
|0.1
|Штайперманн Марко
|3
|0.1
|Коллинс Джамилу
|1
|0.03
|Юстван Юлиан
|1
|0.03
|Коррейя Марсель
|1
|0.03
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.03
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Мехлем Марсель
|1
|0.03
|Карльс Йонас
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Шустер Марко
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|17
|0.59
|Ванитцек Марвин
|9 (3)
|0.31
|Шлойзенер Фабиан
|6
|0.21
|Чой Кён-Рок
|5
|0.17
|Батмаз Малик
|3
|0.1
|Гордон Даниэль
|2
|0.07
|Лоренц Марк
|1
|0.03
|Тиеде Марко
|1
|0.03
|Голлер Беньямин
|1
|0.03
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Кобальд Кристоф
|1
|0.03
|Котер Доминик
|1
|0.03
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.03
|Хайзе Филип
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Хюнемайер Уве
|5
|1
|Шалленберг Рон
|6
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|4
|1
|Шустер Марко
|5
|0
|Србени Деннис
|3
|0
|Мехлем Марсель
|3
|0
|Штайперманн Марко
|2
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Коррейя Марсель
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондорф Жером
|7
|0
|Брайтхаупт Тим
|7
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|1
|Кобальд Кристоф
|6
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Лоренц Марк
|2
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
6%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
6
33%
4
19%
76-90
Пропущено
23
19
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
10
53%
46-60
7
30%
3
16%
61-75
5
22%
1
5%
76-90
Забито
29
30
20 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
6
21%
4
13%
1-15
8
28%
5
17%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
3
10%
8
27%
76-90
Пропущено
17
20
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
3
15%
1-15
2
12%
5
25%
16-30
2
12%
6
30%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
4
24%
1
5%
61-75
4
24%
4
20%
76-90
Забито
47
51
26 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 2
7
15%
7
14%
1-15
10
21%
8
16%
16-30
9
19%
7
14%
31-45
5
11%
8
16%
46-60
7
15%
9
18%
61-75
9
19%
12
24%
76-90
Пропущено
40
39
12 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
3
8%
5
13%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
8
20%
11
28%
46-60
11
28%
4
10%
61-75
9
23%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4
Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1
Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|59 - 34
|53
|2.
|Вердер
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|53 - 38
|53
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 39
|52
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|57 - 38
|51
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|44 - 38
|49
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|29
|11
|12
|6
|51 - 30
|45
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|37 - 39
|45
|8.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|29
|10
|11
|8
|50 - 43
|41
|9.
|Падерборн
|1:2 Заявка
|29
|10
|10
|9
|49 - 41
|40
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|46 - 41
|38
|11.
|Ганза
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 46
|37
|12.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|38 - 48
|37
|13.
|Фортуна
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 36
|36
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|29 - 42
|35
|15.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|29
|8
|10
|11
|33 - 46
|34
|16.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 40
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|27 - 61
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|26 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 14
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|24 - 13
|31
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|36 - 21
|29
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|9.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|28 - 22
|22
|10.
|Ян
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 23
|22
|11.
|Фортуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|12.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Падерборн
|1:2 Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:2 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 25
|27
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 21
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|9.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 21
|19
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|11.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|13 - 26
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 24
|10
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 31
|9
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 32
|8