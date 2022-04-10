Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Holstein Stadion
1:0
13' ГолВридт Квази
17' Желтая карточкаМюлинг Александер
39' Желтая карточкаРейс Людовит
Ход матча
13'
1:0
39'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
37 Владение мячом, % 63
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
10
Холтби
Льюис
31
Бартельс
Фин
11
Резе
Фабиан
18
Вридт
Квази
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
История личных встреч
Хольштайн Киль
Гамбург
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюлинг Александер
|7 (4)
|0.24
|Пихлер Бенедикт
|7 (1)
|0.24
|Бартельс Фин
|4
|0.14
|Меес Джошуа
|4
|0.14
|Порат Финн
|3
|0.1
|Вридт Квази
|3
|0.1
|Арп Янн-Фите
|2
|0.07
|Скрибски Стивен
|2
|0.07
|Корб Юлиан
|2
|0.07
|Резе Фабиан
|1
|0.03
|Стернер Йонас
|1
|0.03
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Коменда Марко
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|17 (1)
|0.59
|Киттель Сонни
|8 (3)
|0.28
|Хайер Моритц
|6
|0.21
|Рейс Людовит
|5
|0.17
|Джатта Бейкери
|3
|0.1
|Алиду Фариде
|2
|0.07
|Шонлау Себастьян
|2
|0.07
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.07
|Мефферт Йонас
|1
|0.03
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.03
|Сухонен Ансси
|1
|0.03
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.03
|Дойл Томми
|1
|0.03
|Гиамера Ян
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Вагноман Жоша
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
|Elijah Krahn
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|7
|0
|Нойман Фил
|6
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Арп Янн-Фите
|4
|0
|Бартельс Фин
|3
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Бенгер Марсель
|3
|0
|Пихлер Бенедикт
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киттель Сонни
|5
|0
|Мефферт Йонас
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Хайер Моритц
|5
|0
|Рейс Людовит
|5
|0
|Мухайм Миро
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Кауфманн Миккель
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Алиду Фариде
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
5%
6
32%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
5
26%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
7
37%
76-90
Пропущено
21
14
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
4
29%
1-15
7
33%
3
21%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
1
5%
3
21%
76-90
Забито
17
31
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
12%
6
19%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
5
29%
29%
2
6%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
5
29%
29%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
28
16
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
7
25%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
7
25%
3
19%
61-75
7
25%
3
19%
76-90
Забито
36
50
15 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 3
3
8%
12
24%
1-15
6
17%
4
8%
16-30
6
17%
9
18%
31-45
6
17%
4
8%
46-60
5
14%
5
10%
61-75
10
28%
16
32%
76-90
Пропущено
49
30
26 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
8
16%
7
23%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
11
22%
3
10%
31-45
4
8%
5
17%
46-60
11
22%
4
13%
61-75
8
16%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4
Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1
Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|59 - 34
|53
|2.
|Вердер
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|53 - 38
|53
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 39
|52
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|57 - 38
|51
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|44 - 38
|49
|6.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|29
|11
|12
|6
|51 - 30
|45
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|37 - 39
|45
|8.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|29
|10
|11
|8
|50 - 43
|41
|9.
|Падерборн
|1:2 Заявка
|29
|10
|10
|9
|49 - 41
|40
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|46 - 41
|38
|11.
|Ганза
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 46
|37
|12.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|38 - 48
|37
|13.
|Фортуна
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 36
|36
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|29 - 42
|35
|15.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|29
|8
|10
|11
|33 - 46
|34
|16.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 40
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|27 - 61
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|26 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 14
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|24 - 13
|31
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|36 - 21
|29
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|9.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|28 - 22
|22
|10.
|Ян
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 23
|22
|11.
|Фортуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|12.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Падерборн
|1:2 Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1:2 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 25
|27
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 21
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Зандхаузен
|2:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|9.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 21
|19
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|11.
|Гамбург
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|13 - 26
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 24
|10
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 31
|9
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 32
|8