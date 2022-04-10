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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
1:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Гамбург
0'
1:0
13' Гол
Вридт Квази
17' Желтая карточка
Мюлинг Александер
39' Желтая карточка
Рейс Людовит
62'

Ход матча

13'
Вридт Квази
(Коменда Марко)
1:0
17'
Мюлинг Александер
 
27'
Игнёвски Александр
Бартельс Фин
 
39'
 
Рейс Людовит

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Гамбург
3.94
4.05
1.84
Все Коэффициенты
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
5
Тескер
Штефан
3
Коменда
Марко
10
Холтби
Льюис
31
Бартельс
Фин
8
Мюлинг
Александер
32
Стернер
Йонас
11
Резе
Фабиан
18
Вридт
Квази
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
27
Вагноман
Жоша
36
Сухонен
Ансси
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Хольштайн Киль
4-1-4-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Гамбург

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
0:3
ТМК
5:3
ТМК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлинг Александер 7 (4) 0.24
Пихлер Бенедикт 7 (1) 0.24
Бартельс Фин 4 0.14
Меес Джошуа 4 0.14
Порат Финн 3 0.1
Вридт Квази 3 0.1
Арп Янн-Фите 2 0.07
Скрибски Стивен 2 0.07
Корб Юлиан 2 0.07
Резе Фабиан 1 0.03
Стернер Йонас 1 0.03
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Коменда Марко 0 0
Зандер Филипп 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 17 (1) 0.59
Киттель Сонни 8 (3) 0.28
Хайер Моритц 6 0.21
Рейс Людовит 5 0.17
Джатта Бейкери 3 0.1
Алиду Фариде 2 0.07
Шонлау Себастьян 2 0.07
Винтцаймер Мануэль 2 0.07
Мефферт Йонас 1 0.03
Кинсомби Давид 1 (1) 0.03
Сухонен Ансси 1 0.03
Чакветадзе Георгий 1 0.03
Дойл Томми 1 0.03
Гиамера Ян 0 0
Мухайм Миро 0 0
Вагноман Жоша 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 7 0
Нойман Фил 6 0
Холтби Льюис 4 0
Арп Янн-Фите 4 0
Бартельс Фин 3 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Пихлер Бенедикт 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Лоренц Симон 1 0
Коменда Марко 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киттель Сонни 5 0
Мефферт Йонас 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Хайер Моритц 5 0
Рейс Людовит 5 0
Мухайм Миро 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Винтцаймер Мануэль 3 0
Кауфманн Миккель 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Давид Йонас 2 0
Алиду Фариде 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
5%
6
32%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
5
26%
3
16%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
7
37%
76-90

Пропущено

21
14
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
4
29%
1-15
7
33%
3
21%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
1
5%
3
21%
76-90

Забито

17
31
5 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
12%
6
19%
1-15
2
12%
3
10%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
5
29%
29%
2
6%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
5
29%
29%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

28
16
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
7
25%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
18%
2
13%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
7
25%
3
19%
61-75
7
25%
3
19%
76-90

Забито

36
50
15 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 3
3
8%
12
24%
1-15
6
17%
4
8%
16-30
6
17%
9
18%
31-45
6
17%
4
8%
46-60
5
14%
5
10%
61-75
10
28%
16
32%
76-90

Пропущено

49
30
26 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
8
16%
7
23%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
11
22%
3
10%
31-45
4
8%
5
17%
46-60
11
22%
4
13%
61-75
8
16%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4
Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1
Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 29 16 5 8 59 - 34 53
2. Вердер Заявка 29 15 8 6 53 - 38 53
3. Санкт-Паули Заявка 29 15 7 7 54 - 39 52
4. Дармштадт Заявка 29 15 6 8 57 - 38 51
5. Нюрнберг Заявка 29 14 7 8 44 - 38 49
6. Гамбург 0:1 Заявка 29 11 12 6 51 - 30 45
7. Хайденхайм Заявка 29 13 6 10 37 - 39 45
8. Карлсруэ 2:1 Заявка 29 10 11 8 50 - 43 41
9. Падерборн 1:2 Заявка 29 10 10 9 49 - 41 40
10. Ян Заявка 29 10 8 11 46 - 41 38
11. Ганза Заявка 29 10 7 12 36 - 46 37
12. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 29 10 7 12 38 - 48 37
13. Фортуна Заявка 29 9 9 11 38 - 36 36
14. Ганновер 96 Заявка 29 9 8 12 29 - 42 35
15. Зандхаузен 2:1 Заявка 29 8 10 11 33 - 46 34
16. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 29 7 7 15 28 - 40 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 29 4 7 18 27 - 61 19
18. Ингольштадт Заявка 29 4 7 18 26 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 10 3 1 33 - 14 33
2. Хайденхайм Заявка 14 9 4 1 24 - 13 31
3. Шальке 04 Заявка 15 9 2 4 36 - 21 29
4. Нюрнберг Заявка 15 8 3 4 23 - 17 27
5. Гамбург 0:1 Заявка 15 7 6 2 31 - 16 27
6. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
7. Вердер Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
8. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
9. Карлсруэ 2:1 Заявка 15 5 7 3 28 - 22 22
10. Ян Заявка 15 6 4 5 29 - 23 22
11. Фортуна Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
14. Ганза Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Зандхаузен 2:1 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16. Падерборн 1:2 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
18. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1:2 Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 15 8 3 4 29 - 25 27
3. Дармштадт Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 14 6 4 4 21 - 21 22
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Зандхаузен 2:1 Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9. Карлсруэ 2:1 Заявка 14 5 4 5 22 - 21 19
10. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
11. Гамбург 0:1 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
12. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
13. Фортуна Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
14. Хайденхайм Заявка 15 4 2 9 13 - 26 14
15. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден 1:2 Заявка 15 2 4 9 11 - 24 10
17. Ингольштадт Заявка 15 2 3 10 14 - 31 9
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 1 5 8 15 - 32 8
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Гамбург
3.94
4.05
1.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хольштайн Киль 1:0 Гамбург онлайн

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