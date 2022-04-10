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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Цюрих
0'
26' Желтая карточка
Красничи Бледиан
30' Желтая карточка
Lindrit Kamberi
1:0
35' Гол
Имери Кастриот
45'

Ход матча

26'
 
Красничи Бледиан
30'
 
Lindrit Kamberi
35'
Имери Кастриот
1:0
44'
 
Ньонто Вильфред
Красничи Бледиан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Цюрих
2.43
3.70
2.80
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
41
Valton
Behrami
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
17
Имери
Кастриот
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
12
Роделен
Ронни
25
Бреше
Янник
2
Lindrit
Kamberi
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
23
Ронер
Фабиан
21
Джемаили
Блерим
20
Думбия
Усман
3
Герреро
Адрия
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
Серветт
4-1-2-3
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Серветт
Цюрих

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

23 матча

43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 10 (2) 0.34
Киэ Грежон 6 0.21
Конья Тимоте 5 0.17
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.14
Роделен Ронни 4 0.14
Схалк Алекс 3 0.1
Руй Стив 3 0.1
Антунес Алексис 2 0.07
Валь Тео 1 (1) 0.03
Сотье Антони 1 0.03
Сассо Венсан 1 0.03
Бедья Крис 1 0.03
Вуйоз Николя 1 0.03
Клиши Гаэль 0 0
Бауэр Мориц 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 14 (1) 0.48
Маркезано Антонио 12 (5) 0.41
Ньонто Вильфред 9 0.31
Герреро Адрия 4 0.14
Крамер Блаж 4 0.14
Тосин Айегун 3 0.1
Боранияшевич Никола 3 0.1
Крюезиу Мирлинд 3 0.1
Гогия Акакий 2 0.07
Rodrigo Pollero 2 0.07
Джемаили Блерим 1 0.03
Алити Фидан 1 0.03
Чорич Анте 1 0.03
Lindrit Kamberi 1 0.03
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Метс Кароль 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 9 1
Клиши Гаэль 5 1
Диалло Мусса 4 1
Сеспедес Борис 5 0
Фрик Джереми 3 1
Сотье Антони 4 0
Дулин Давид 4 0
Киэ Грежон 4 0
Руй Стив 3 0
Имери Кастриот 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Антунес Алексис 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Бедья Крис 1 0
Конья Тимоте 1 0
Мендеш Папу 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 8 0
Крюезиу Мирлинд 8 0
Ньонто Вильфред 7 0
Красничи Бледиан 5 1
Джемаили Блерим 6 0
Алити Фидан 6 0
Герреро Адрия 5 0
Чорич Анте 4 0
Боранияшевич Никола 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Маркезано Антонио 3 0
Думбия Усман 3 0
Крамер Блаж 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Метс Кароль 2 0
Lindrit Kamberi 2 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
28
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
9%
4
14%
1-15
6
27%
4
14%
16-30
5
23%
6
21%
31-45
4
18%
3
11%
46-60
3
14%
5
18%
61-75
2
9%
6
21%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
6
29%
5
26%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
4
19%
4
21%
76-90

Забито

22
34
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
2
9%
9
26%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
18%
1
3%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
7
32%
11
32%
76-90

Пропущено

29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
10%
3
19%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
21%
4
25%
31-45
4
14%
4
25%
46-60
7
24%
1
6%
61-75
6
21%
3
19%
76-90

Забито

44
62
21 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 35
17 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
4
9%
13
21%
1-15
8
18%
7
11%
16-30
9
20%
7
11%
31-45
7
16%
7
11%
46-60
7
16%
11
18%
61-75
9
20%
17
27%
76-90

Пропущено

50
35
21 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
5
10%
4
11%
1-15
4
8%
4
11%
16-30
12
24%
9
26%
31-45
9
18%
4
11%
46-60
10
20%
7
20%
61-75
10
20%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4
Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1
Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2
Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:1 29 19 6 4 62 - 36 63
2. Базель 28 13 12 3 62 - 35 51
3. Янг Бойз 29 12 11 6 64 - 40 47
4. Лугано 28 14 4 10 39 - 37 46
5. Серветт 1:0 29 12 5 12 44 - 51 41
6. Санкт-Галлен 28 11 7 10 51 - 49 40
7. Сьон 28 8 6 14 34 - 52 30
8. Грасcхоппер 29 6 11 12 45 - 49 29
9. Люцерн 29 4 12 13 34 - 54 24
10. Лозанна-Спорт 29 3 8 18 29 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:1 14 10 3 1 34 - 16 33
2. Янг Бойз 15 8 5 2 31 - 19 29
3. Лугано 14 8 2 4 20 - 18 26
4. Базель 14 6 7 1 33 - 16 25
5. Серветт 1:0 14 7 3 4 23 - 21 24
6. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
7. Сьон 14 6 2 6 16 - 18 20
8. Грасcхоппер 15 3 6 6 27 - 30 15
9. Люцерн 14 3 3 8 15 - 25 12
10. Лозанна-Спорт 15 2 4 9 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:1 15 9 3 3 28 - 20 30
2. Базель 14 7 5 2 29 - 19 26
3. Лугано 14 6 2 6 19 - 19 20
4. Санкт-Галлен 14 6 1 7 25 - 26 19
5. Янг Бойз 14 4 6 4 33 - 21 18
6. Серветт 1:0 15 5 2 8 21 - 30 17
7. Грасcхоппер 14 3 5 6 18 - 19 14
8. Люцерн 15 1 9 5 19 - 29 12
9. Сьон 14 2 4 8 18 - 34 10
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 11 - 26 7
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Цюрих
2.43
3.70
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 1:0 Цюрих онлайн

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