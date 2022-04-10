Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
26' Желтая карточкаКрасничи Бледиан
30' Желтая карточкаLindrit Kamberi
1:0
35' ГолИмери Кастриот
59' Желтая карточкаДулин Давид
68' Вторая желтая карточкаДулин Давид
90' Желтая карточкаСассо Венсан
Ход матча
26'
30'
35'
59'
68'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
42 Владение мячом, % 58
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
28
Дулин
Давид
29
Бедья
Крис
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Theo Magnin
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Метс КарольЗащитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
История личных встреч
Серветт
Цюрих
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
23 матча
43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|11 (2)
|0.38
|Киэ Грежон
|6
|0.21
|Конья Тимоте
|5
|0.17
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.14
|Роделен Ронни
|4
|0.14
|Схалк Алекс
|3
|0.1
|Руй Стив
|3
|0.1
|Антунес Алексис
|2
|0.07
|Валь Тео
|1 (1)
|0.03
|Сотье Антони
|1
|0.03
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|Бедья Крис
|1
|0.03
|Вуйоз Николя
|1
|0.03
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Бауэр Мориц
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|14 (1)
|0.48
|Маркезано Антонио
|12 (5)
|0.41
|Ньонто Вильфред
|9
|0.31
|Герреро Адрия
|4
|0.14
|Крамер Блаж
|4
|0.14
|Тосин Айегун
|3
|0.1
|Боранияшевич Никола
|3
|0.1
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.1
|Гогия Акакий
|2
|0.07
|Rodrigo Pollero
|2
|0.07
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|Алити Фидан
|1
|0.03
|Чорич Анте
|1
|0.03
|Lindrit Kamberi
|1
|0.03
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Метс Кароль
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|10
|1
|Клиши Гаэль
|5
|1
|Дулин Давид
|5
|1
|Диалло Мусса
|4
|1
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Фрик Джереми
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Имери Кастриот
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|8
|0
|Крюезиу Мирлинд
|8
|0
|Ньонто Вильфред
|7
|0
|Красничи Бледиан
|5
|1
|Джемаили Блерим
|6
|0
|Алити Фидан
|6
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Чорич Анте
|4
|0
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Lindrit Kamberi
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
28
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
9%
4
14%
1-15
6
26%
4
14%
16-30
6
26%
6
21%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
3
13%
5
18%
61-75
2
9%
6
21%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
6
29%
6
30%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
6
30%
61-75
4
19%
4
20%
76-90
Забито
22
34
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
2
9%
9
26%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
18%
1
3%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
4
18%
6
18%
61-75
7
32%
11
32%
76-90
Пропущено
29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
10%
3
19%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
21%
4
25%
31-45
4
14%
4
25%
46-60
7
24%
1
6%
61-75
6
21%
3
19%
76-90
Забито
45
62
22 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 16
4 Не забивали 4
4
9%
13
21%
1-15
8
18%
7
11%
16-30
10
22%
7
11%
31-45
7
16%
7
11%
46-60
7
16%
11
18%
61-75
9
20%
17
27%
76-90
Пропущено
50
36
21 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
5
10%
4
11%
1-15
4
8%
4
11%
16-30
12
24%
10
28%
31-45
9
18%
4
11%
46-60
10
20%
7
19%
61-75
10
20%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4
Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1
Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2
Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|29
|19
|6
|4
|62 - 36
|63
|2.
|Базель
|0:0
|29
|13
|13
|3
|62 - 35
|52
|3.
|Янг Бойз
|29
|12
|11
|6
|64 - 40
|47
|4.
|Лугано
|0:0
|29
|14
|5
|10
|39 - 37
|47
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0
|29
|11
|8
|10
|51 - 49
|41
|6.
|Серветт
|29
|12
|5
|12
|44 - 51
|41
|7.
|Сьон
|0:0
|29
|8
|7
|14
|34 - 52
|31
|8.
|Грасcхоппер
|29
|6
|11
|12
|45 - 49
|29
|9.
|Люцерн
|29
|4
|12
|13
|34 - 54
|24
|10.
|Лозанна-Спорт
|29
|3
|8
|18
|29 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|10
|3
|1
|34 - 16
|33
|2.
|Янг Бойз
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|3.
|Лугано
|0:0
|15
|8
|3
|4
|20 - 18
|27
|4.
|Базель
|0:0
|14
|6
|7
|1
|33 - 16
|25
|5.
|Серветт
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|7.
|Сьон
|0:0
|14
|6
|2
|6
|16 - 18
|20
|8.
|Грасcхоппер
|15
|3
|6
|6
|27 - 30
|15
|9.
|Люцерн
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|15
|2
|4
|9
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|3
|3
|28 - 20
|30
|2.
|Базель
|0:0
|15
|7
|6
|2
|29 - 19
|27
|3.
|Лугано
|0:0
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|0:0
|14
|6
|1
|7
|25 - 26
|19
|5.
|Янг Бойз
|14
|4
|6
|4
|33 - 21
|18
|6.
|Серветт
|15
|5
|2
|8
|21 - 30
|17
|7.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|18 - 19
|14
|8.
|Люцерн
|15
|1
|9
|5
|19 - 29
|12
|9.
|Сьон
|0:0
|15
|2
|5
|8
|18 - 34
|11
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|11 - 26
|7