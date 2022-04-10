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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Вольфсбергер
0' 30'
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Вольфсбергер
2.21
3.56
3.22
Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
22
Стойкович
Филип
6
Виммер
Кевин
17
Дибон
Кристофер
23
Ауэр
Йонас
14
Граховац
Срджан
5
Любичич
Роберт
13
Шик
Торстен
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
10
Демир
Юсуф
41
Циммерманн
Бернхард
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
77
Дедич
Амар
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
6
Nikolas
Veratschnig
9
Визингер
Дарио
Рапид Вена
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Вольфсбергер

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
27.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед

38 матчей

39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.4%
28.9%
23.7%
18 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.2%
34.2%
31.6%
13 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Б
4:1
Б
3:0
БЧГ
1:2
БЧГ
1:8
Б
1:0
Б
3:4
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
К
0:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
5:1
Б
0:0
Б
4:2
Б
4:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:5
КОС
2:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 1 0.25
Дрёйф Ферди 1 0.25
Любичич Роберт 1 0.25
Циммерманн Бернхард 1 0.25
Демир Юсуф 1 0.25
Петрович Деян 0 0
Martin Moormann 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдль Михаэль 1 0.25
Перец Элиэль 1 0.25
Верницниг Кристофер 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Кевин 1 0
Стойкович Филип 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Любичич Роберт 1 0
Грюлль Марко 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Martin Moormann 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтгеб Марио 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 4 3 1 0 7 - 2 37
2. Штурм 3 2 0 1 5 - 2 24
3. Аустрия Вена 3 1 2 0 4 - 3 21
4. Рапид Вена 0:0 4 1 2 1 5 - 4 20
5. Вольфсбергер 0:0 4 0 1 3 2 - 8 19
6. Аустрия Клагенфурт 0:0 4 0 2 2 3 - 7 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 2 2 0 0 3 - 1 33
2. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 20
3. Аустрия Клагенфурт 0:0 2 0 1 1 1 - 3 16
4. Штурм 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Рапид Вена 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Вольфсбергер 0:0 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2 1 0 1 2 - 1 21
2. Вольфсбергер 0:0 2 0 1 1 1 - 2 19
3. Рапид Вена 0:0 2 1 0 1 4 - 3 18
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Аустрия Клагенфурт 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Вольфсбергер
2.21
3.56
3.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер онлайн

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