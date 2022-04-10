Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Альянц
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
13
Шик
Торстен
10
Демир
Юсуф
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Rene Kriwak
-
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
-
12 Фильгут ЛеоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Рапид Вена
Вольфсбергер
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
27.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
38 матчей
39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.4%
28.9%
23.7%
18 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.2%
34.2%
31.6%
13 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|1
|0.25
|Дрёйф Ферди
|1
|0.25
|Любичич Роберт
|1
|0.25
|Циммерманн Бернхард
|1
|0.25
|Демир Юсуф
|1
|0.25
|Петрович Деян
|0
|0
|Martin Moormann
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдль Михаэль
|1
|0.25
|Перец Элиэль
|1
|0.25
|Верницниг Кристофер
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виммер Кевин
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Грюлль Марко
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
|Martin Moormann
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|37
|2.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|24
|3.
|Аустрия Вена
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|21
|4.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|20
|5.
|Вольфсбергер
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|19
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|33
|2.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|16
|4.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Вольфсбергер
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|21
|2.
|Вольфсбергер
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|19
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Аустрия Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1