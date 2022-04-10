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  3. Швеция: Аллсвенскан
Хельсинборг
0:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Гётеборг
0'
17' Желтая карточка
Давидсен Вильормур
0:1
28' Гол
Берг Маркус
67' Желтая карточка
Вендт Оскар
79' Желтая карточка
Гигович Армин
79' Желтая карточка
Али Таха Абди
79' Желтая карточка
79' Желтая карточка
 81'

Ход матча

17'
Давидсен Вильормур
 
28'
0:1
Берг Маркус
(Свенссон Густаф)
67'
 
Вендт Оскар
70'
Йенссон Расмус
Adam Kaied
 
79'
Гигович Армин
 
79'
Али Таха Абди
 
79'
 
79'
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Гётеборг
3.20
3.32
2.46
Все Коэффициенты
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
23
Сульич
Али
21
Веберг
Чарли
4
Давидсен
Вильормур
37
Гигович
Армин
30
Эджупи
Альберт
19
Лингман
Лукас
14
Adam
Kaied
9
Ван
ден
Хурк
Антони
22
Али
Таха
Абди
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
9
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
Хельсинборг
4-3-3
Гётеборг
4-4-2

История личных встреч

Хельсинборг
Гётеборг

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
10 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

29 матчей

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

13.8%
27.6%
58.6%
4 победы 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:0
А
0:1
А
1:1
ТМК
2:2
А
1:2
ТМК
0:2
А
3:1
А
2:0
А
1:3
А
1:2
А
3:1
КШ
2:0
К
2:0
А
0:3
А
6:2
А
2:4
А
1:1
КШ
0:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
0:0
А
2:0
ШК
1:3
А
2:2
А
1:0
А
2:1
А
1:1

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1
Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2
Гётеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Берг Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Давидсен Вильормур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Гётеборг
3.20
3.32
2.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хельсинборг 0:1 Гётеборг онлайн

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