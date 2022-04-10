0:1
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг) Зрители: 11407
17' Желтая карточкаДавидсен Вильормур
0:1
28' ГолБерг Маркус
67' Желтая карточкаВендт Оскар
79' Желтая карточкаГигович Армин
79' Желтая карточкаАли Таха Абди
79' Желтая карточкаАйеш Хосам
79' Желтая карточкаБерг Маркус
Ход матча
28'
0:1
67'
79'
79'
79'
79'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
58 Владение мячом, % 42
23
Сульич
Али
21
Веберг
Чарли
14
Adam
Kaied
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Adam KaiedНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сорга ЭрикНападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Хельсинборг
Гётеборг
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
10 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
13.8%
27.6%
58.6%
4 победы 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1
Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2
Гётеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0