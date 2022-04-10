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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
 
Позже

Стадион:
Бёрнли

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 1 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 1 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 60 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 109
Норвич 39.4% (43)
X 48.6% (53)
Бёрнли 11.9% (13)
0
выиграет Бёрнли, со счетом 1:2
Вряд ли игра получится зрелищной, скорее на поле будет борьба. У «Норвича» чуть помастеровитее исполнители,... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Бёрнли
3.18
3.58
2.38
Все Коэффициенты
Новости
1
Крул
Тим
3
Байрам
Сэм
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
30
Яннулис
Димитрис
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
10
Дауэлл
Киран
20
Лис-Мелу
Пьерр
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
22
Коллинз
Натан
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
20
Корне
Максвелл
19
Родригес
Джей
9
Вегхорст
Ваут
Норвич
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Норвич
Бёрнли

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
2:0
К
4:1
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 8 (3) 0.27
Сарджент Джош 2 0.07
Рашица Милот 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 7 0.24
Вуд Крис 3 0.1
Ми Бен 3 0.1
Родригес Джей 2 0.07
Леннон Аарон 2 0.07
Выдра Матей 1 0.03
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Вегхорст Ваут 1 0.03
Браунхилл Джош 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Ааронс Макс 6 0
Гибсон Бен 4 1
Пукки Теэму 4 0
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 9 0
Тарковски Джеймс 8 0
Вествуд Эшли 7 0
Барнс Эшли 3 0
Родригес Джей 3 0
Лоутон Мэттью 3 0
Ми Бен 3 0
Коллинз Натан 1 1
Леннон Аарон 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

32
23
12 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
16%
4
17%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
4
13%
6
26%
31-45
7
22%
3
13%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
7
22%
5
22%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
2
22%
3
23%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

31
20
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
13%
2
10%
1-15
3
10%
4
20%
16-30
5
16%
4
20%
31-45
2
6%
3
15%
46-60
7
23%
2
10%
61-75
10
32%
5
25%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
4
22%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
3
17%
6
25%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
4
22%
2
8%
76-90

Пропущено

63
43
24 В 1-м тайме 21
39 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 22
9
14%
6
14%
1-15
6
10%
5
12%
16-30
9
14%
10
23%
31-45
9
14%
6
14%
46-60
13
21%
6
14%
61-75
17
27%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3
Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1
Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4
Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 31 18 3 10 56 - 37 57
5. Арсенал Заявка 30 17 3 10 45 - 36 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 14 9 8 49 - 42 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Кристал Пэлас Заявка 30 8 13 9 42 - 38 37
10. Брайтон Заявка 31 8 13 10 28 - 37 37
11. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
12. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
13. Саутгемптон Заявка 31 8 12 11 37 - 52 36
14. Ньюкасл Заявка 31 8 10 13 34 - 54 34
15. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 29 4 12 13 25 - 42 24
19. Уотфорд Заявка 31 6 4 21 29 - 60 22
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
13. Ньюкасл Заявка 15 5 6 4 21 - 25 21
14. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 15 2 1 12 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
7. Брайтон Заявка 15 5 7 3 18 - 17 22
8. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
9. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 6'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Родригес Джей нанес удар головой, но Тим Крул спокойно отбил мяч.
  • 5'
    Корне Максвелл из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Корне Максвелл из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Бёрнли пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Дауэлл Киран из команды Норвич поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
  • 5'
    Контроль мяча: Норвич: 60%, Бёрнли: 40%.
  • 5'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Коллинз Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Норманн Матиас из команды Норвич отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    4'
    Дауэлл Киран из команды Норвич разыграл угловой с правого угла.
  • 4'
    Тэйлор Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 4'
    Рашица Милот нанес удар, мяч был парирован, но Ник Поуп не удержал его в руках.
  • 4'
    Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Бёрнли пытается что-то создать.
  • 3'
    Норвич контролирует мяч.
  • 3'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Пукки Теэму из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Норвич пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    2'
    Маклин Кенни возвращается на поле.
  • 2'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 2'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    2'
    Ох, нехорошо это выглядит. Маклин Кенни получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    1'
    Маклин Кенни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Норвич начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 109
Норвич 39.4% (43)
X 48.6% (53)
Бёрнли 11.9% (13)
0
выиграет Бёрнли, со счетом 1:2
Вряд ли игра получится зрелищной, скорее на поле будет борьба. У «Норвича» чуть помастеровитее исполнители,... Ещё
BEEFS #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Бёрнли
3.18
3.58
2.38
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Где смотреть матч Норвич - Бёрнли онлайн

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Прогнозы на матч Норвич - Бёрнли

Исход игры
Норвич
39.4% (43)
Ничья
48.6% (53)
Бёрнли
11.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
25.47% (27)
Меньше
74.53% (79)
Обе команды забьют
Да
70.75% (75)
Нет
29.25% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44% (48)
1:0 Норвич
19.3% (21)
2:1 Норвич
17.4% (19)
0:1 Бёрнли
7.3% (8)
1:2 Бёрнли
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Норвич
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