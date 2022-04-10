Второй тайм

96' Пукки Теэму из команды Норвич сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Норвич заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 26361 болельщиков

95' Удар от ворот произведет Норвич

95' Рашица Милот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Тим Крул отбил мяч на угловой после удара Браунхилл Джош из штрафной площади.

94' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Бёрнли

93' Брэндон Уильямс не смог попасть в створ ударом издали

92' Удар от ворот произведет Норвич

91' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Выдра Матей и попал в каркас ворот!

91' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Христос Цолис

86' Г О О О О Л - Пукки Теэму забивает с правой ноги!

86' ШАНС! Пукки Теэму вышел один на один с голкипером...

86' Норманн Матиас разрезает оборону соперника отличным пасом

86' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Дауэлл Киран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Тактическая замена. Яннулис Димитрис уходит с поля и его заменяет Брэндон Уильямс

83' Удар от ворот произведет Норвич

83' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Бёрнли

82' Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Рашица Милот из команды Норвич делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

81' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Рашица Милот нанес удар, мяч был парирован, но Ник Поуп не удержал его в руках.

80' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Яннулис Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Удар от ворот произведет Бёрнли

79' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хэнли Грант и попал в каркас ворот!

79' Пукки Теэму оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Норманн Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Тэйлор Чарли получил желтую карточку от судьи

78' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Коллинз Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Дауэлл Киран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Ох, нехорошо это выглядит. Корне Максвелл получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Байрам Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Родригес Джей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Корне Максвелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Игрок Корне Максвелл из команды Бёрнли неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

70' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Норвич

68' Лоутон Мэттью оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Плохо сыграл Яннулис Димитрис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Удар от ворот произведет Бёрнли

67' Пукки Теэму не смог попасть в створ ударом издали

66' Удар от ворот произведет Норвич

66' Норвич выполняет удар от ворот.

65' Как он промахнулся? Корне Максвелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

57' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Корне Максвелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Рашица Милот пробует нанести удар издали, но Ник Поуп держит все под контролем

46' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля