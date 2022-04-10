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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 26361
Бёрнли
0'
1:0
9' Гол
Лис-Мелу Пьерр
26' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
78' Желтая карточка
Тэйлор Чарли
2:0
86' Гол
Пукки Теэму
90'+6

Ход матча

9'
Лис-Мелу Пьерр
1:0
26'
Лис-Мелу Пьерр
 
56'
 
Выдра Матей
Вегхорст Ваут
64'
 
Макнил Дуайт
Леннон Аарон
69'
Рупп Лукас
Лис-Мелу Пьерр
 
78'
 
Тэйлор Чарли
84'
Уильямс Брендон
Яннулис Димитрис
 
84'
 
Барнс Эшли
Родригес Джей
86'
Пукки Теэму
(Норманн Матиас)
2:0
89'
Цолис Христос
Пукки Теэму
 

Статистика матча

  • 2 Голы
  • 6 Удары по воротам
  • 6 Удары в створ
  • 6 Угловые
  • 3 Офсайды
  • 12 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 3 Замены
  • 45 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 109
Норвич 39.4% (43)
X 48.6% (53)
Бёрнли 11.9% (13)
0
выиграет Бёрнли, со счетом 1:2
Вряд ли игра получится зрелищной, скорее на поле будет борьба. У «Норвича» чуть помастеровитее исполнители,... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Крул
Тим
3
Байрам
Сэм
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
30
Яннулис
Димитрис
23
Маклин
Кенни
16
Норманн
Матиас
10
Дауэлл
Киран
20
Лис-Мелу
Пьерр
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
22
Коллинз
Натан
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
20
Корне
Максвелл
19
Родригес
Джей
9
Вегхорст
Ваут
Норвич
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Норвич
Бёрнли

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
2:0
К
4:1
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 9 (3) 0.29
Сарджент Джош 2 0.06
Рашица Милот 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Лис-Мелу Пьерр 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 7 0.23
Вуд Крис 3 0.1
Ми Бен 3 0.1
Родригес Джей 2 0.07
Леннон Аарон 2 0.07
Выдра Матей 1 0.03
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Вегхорст Ваут 1 0.03
Браунхилл Джош 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Ааронс Макс 6 0
Гибсон Бен 4 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Пукки Теэму 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 9 0
Тарковски Джеймс 8 0
Вествуд Эшли 7 0
Барнс Эшли 3 0
Родригес Джей 3 0
Лоутон Мэттью 3 0
Ми Бен 3 0
Коллинз Натан 1 1
Леннон Аарон 2 0
Корк Джек 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Тэйлор Чарли 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Пропущено

32
25
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
16%
5
20%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
4
13%
6
24%
31-45
7
22%
3
12%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
7
22%
6
24%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 23
2
22%
3
23%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

31
20
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
13%
2
10%
1-15
3
10%
4
20%
16-30
5
16%
4
20%
31-45
2
6%
3
15%
46-60
7
23%
2
10%
61-75
10
32%
5
25%
76-90

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
5
25%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
2
8%
76-90

Пропущено

63
45
24 В 1-м тайме 22
39 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 23
9
14%
7
16%
1-15
6
10%
5
11%
16-30
9
14%
10
22%
31-45
9
14%
6
13%
46-60
13
21%
6
13%
61-75
17
27%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3
Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1
Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4
Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:1 Заявка 31 24 4 3 72 - 19 76
2. Ливерпуль 1:2 Заявка 31 22 6 3 78 - 22 72
3. Челси Заявка 30 18 8 4 64 - 23 62
4. Тоттенхэм Заявка 31 18 3 10 56 - 37 57
5. Арсенал Заявка 30 17 3 10 45 - 36 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 14 9 8 49 - 42 51
7. Вест Хэм Заявка 32 15 6 11 51 - 42 51
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 29 11 7 11 45 - 48 40
10. Кристал Пэлас Заявка 31 8 13 10 43 - 40 37
11. Брайтон Заявка 31 8 13 10 28 - 37 37
12. Саутгемптон Заявка 31 8 12 11 37 - 52 36
13. Брентфорд Заявка 32 10 6 16 39 - 48 36
14. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
15. Ньюкасл Заявка 31 8 10 13 34 - 54 34
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 30 8 4 18 33 - 52 28
18. Бёрнли Заявка 30 4 12 14 25 - 44 24
19. Уотфорд Заявка 31 6 4 21 29 - 60 22
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 20 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:2 Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити 2:1 Заявка 15 12 1 2 42 - 11 37
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 15 7 1 7 20 - 19 22
13. Ньюкасл Заявка 15 5 6 4 21 - 25 21
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 15 2 1 12 14 - 37 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:1 Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль 1:2 Заявка 16 10 3 3 39 - 15 33
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 6 5 4 24 - 23 23
7. Брайтон Заявка 15 5 7 3 18 - 17 22
8. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
16. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
19. Бёрнли Заявка 15 1 6 8 12 - 24 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 109
Норвич 39.4% (43)
X 48.6% (53)
Бёрнли 11.9% (13)
0
выиграет Бёрнли, со счетом 1:2
Вряд ли игра получится зрелищной, скорее на поле будет борьба. У «Норвича» чуть помастеровитее исполнители,... Ещё
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Прогнозы на матч Норвич 2:0 Бёрнли

Исход игры
Норвич
39.4% (43)
Ничья
48.6% (53)
Бёрнли
11.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
25.47% (27)
Меньше
74.53% (79)
Обе команды забьют
Да
70.75% (75)
Нет
29.25% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44% (48)
1:0 Норвич
19.3% (21)
2:1 Норвич
17.4% (19)
0:1 Бёрнли
7.3% (8)
1:2 Бёрнли
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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