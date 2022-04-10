Англия: Премьер-лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Кэрроу Роуд Зрители: 26361
1:0
9' ГолЛис-Мелу Пьерр
26' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
78' Желтая карточкаТэйлор Чарли
2:0
86' ГолПукки Теэму
Ход матча
9'
1:0
26'
78'
86'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы
-
6 Удары по воротам
-
6 Удары в створ
-
6 Угловые
-
3 Офсайды
-
12 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
3 Замены
-
45 Владение мячом, %
Владение мячом
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
10
Дауэлл
Киран
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
1
Поуп
Ник
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Рашица МилотПолузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Роу ДжонатанНападающий
-
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норвич
Бёрнли
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|9 (3)
|0.29
|Сарджент Джош
|2
|0.06
|Рашица Милот
|1
|0.03
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|Айда Адам
|1
|0.03
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|Хэнли Грант
|1
|0.03
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.03
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.03
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|7
|0.23
|Вуд Крис
|3
|0.1
|Ми Бен
|3
|0.1
|Родригес Джей
|2
|0.07
|Леннон Аарон
|2
|0.07
|Выдра Матей
|1
|0.03
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Вегхорст Ваут
|1
|0.03
|Браунхилл Джош
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|7
|0
|Ааронс Макс
|6
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Пукки Теэму
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Маклин Кенни
|3
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунхилл Джош
|9
|0
|Тарковски Джеймс
|8
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Барнс Эшли
|3
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Лоутон Мэттью
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Леннон Аарон
|2
|0
|Корк Джек
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Тэйлор Чарли
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
32
25
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
16%
5
20%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
4
13%
6
24%
31-45
7
22%
3
12%
46-60
6
19%
4
16%
61-75
7
22%
6
24%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 23
2
22%
3
23%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
31
20
12 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
13%
2
10%
1-15
3
10%
4
20%
16-30
5
16%
4
20%
31-45
2
6%
3
15%
46-60
7
23%
2
10%
61-75
10
32%
5
25%
76-90
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
5
25%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
5
21%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
2
8%
76-90
Пропущено
63
45
24 В 1-м тайме 22
39 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 23
9
14%
7
16%
1-15
6
10%
5
11%
16-30
9
14%
10
22%
31-45
9
14%
6
13%
46-60
13
21%
6
13%
61-75
17
27%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3
Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1
Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4
Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:1 Заявка
|31
|24
|4
|3
|72 - 19
|76
|2.
|Ливерпуль
|1:2 Заявка
|31
|22
|6
|3
|78 - 22
|72
|3.
|Челси
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|64 - 23
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|18
|3
|10
|56 - 37
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|30
|17
|3
|10
|45 - 36
|54
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|49 - 42
|51
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|51 - 42
|51
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 48
|40
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|43 - 40
|37
|11.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|13
|10
|28 - 37
|37
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|37 - 52
|36
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 48
|36
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|34 - 54
|34
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 52
|28
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|30
|4
|12
|14
|25 - 44
|24
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|6
|4
|21
|29 - 60
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|20 - 63
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|1:2 Заявка
|15
|12
|3
|0
|39 - 7
|39
|2.
|Манчестер Сити
|2:1 Заявка
|15
|12
|1
|2
|42 - 11
|37
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 17
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 21
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 14
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|20 - 19
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 25
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|14 - 37
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|1:2 Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 15
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 23
|23
|7.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 17
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|20 - 22
|22
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|16.
|Лестер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 24
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич 2:0 Бёрнли
Исход игры
Норвич
39.4% (43)
Ничья
48.6% (53)
Бёрнли
11.9% (13)
Тотал 2.5
Больше
25.47% (27)
Меньше
74.53% (79)
Обе команды забьют
Да
70.75% (75)
Нет
29.25% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44% (48)
1:0 Норвич
19.3% (21)
2:1 Норвич
17.4% (19)
0:1 Бёрнли
7.3% (8)
1:2 Бёрнли
4.6% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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