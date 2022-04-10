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  3. Швеция: Аллсвенскан
Варберг БоИС
 
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Стадион:
Кальмар

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Кальмар
2.75
3.04
2.82
Все Коэффициенты
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
2
Биркфельдт
Йон
7
Транберг
Робин
8
Ле
Ру
Люк
17
Лушаку
Исмет
5
Сверриссон
Оскар
9
Симович
Робин
16
Йоханссон
Александр
1
Фридрих
Рикардо
5
Бергквист
Дуг
39
Саетра
Ларс
3
Олафссон
Давид-Кристьян
2
Линдаль
Аксель
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
9
Янссон
Исак
Варберг БоИС
3-5-2
Кальмар
3-5-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Кальмар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0
Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1
Кальмар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2
Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Кальмар
2.75
3.04
2.82
Все Коэффициенты
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Варберг БоИС
Кальмар

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