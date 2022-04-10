2:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Grorud Arctic Match
1:0
24' ГолNikolai Jakobsen Hristov
44' Желтая карточкаHassan Mohamed Yousef
44' Желтая карточкаNicolay Solberg
1:1
51' ГолNicolay Solberg
61' Желтая карточкаДраге Томас
1:2
63' ГолХельсруд-Юхансен Хенрик
70' Желтая карточкаGeirald Meyer
2:2
77' ГолDidrik Sereba
Ход матча
24'
44'
51'
1:1
61'
63'
70'
75'
77'
2:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
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-
Главный тренер: Johan Gjoennes Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
-
19 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
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-
Главный тренер: Bjoern Johansen
История личных встреч
Гроруд
Фредрикстад
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Гроруд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2
Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Гроруд - Согндаль 1:2 Олесунн - Гроруд 6:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Санднес - Гроруд 2:3 Гроруд - Дьерв 2:3 Осане - Гроруд 3:1 Хьельсос - Гроруд 0:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1
Хеккен - Фредрикстад 2:3 Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Стрёммен 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Старт - Фредрикстад 2:6 Фредрикстад - Улленсакер-Киса 2:0 КФУМ - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1