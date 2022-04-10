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  3. Норвегия: Первый дивизион
Гроруд
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 880
Фредрикстад
0'
1:0
24' Гол
Nikolai Jakobsen Hristov
44' Желтая карточка
Hassan Mohamed Yousef
44' Желтая карточка
Nicolay Solberg
1:1
51' Гол
Nicolay Solberg
61' Желтая карточка
Драге Томас
1:2
63' Гол
Хельсруд-Юхансен Хенрик
70' Желтая карточка
Geirald Meyer
75' Желтая карточка
Saadiq Faisal Elmi
2:2
77' Гол
Didrik Sereba
90'+6
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
4
Akinsola
Akinyemi
21
Geirald
Meyer
22
Henrik
Bredeli
27
Карсон-Педерсен
Фредрик
40
Sindre
Osestad
8
Hassan
Mohamed
Yousef
7
Preben
Mankowitz
15
Fabian
Oestigaard
Ness
25
Didrik
Sereba
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
1
Haavar
Jenssen
2
Хансен
Александер
II
26
Mads
Nielsen
II
17
Tage
Johansen
18
Ludvig
Begby
19
Эбю
Олав
5
Хаджич
Аднан
7
Драге
Томас
10
Nicolay
Solberg
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
24
Уильямс
Ноа
Гроруд
3-5-2
Фредрикстад
4-3-3

История личных встреч

Гроруд
Фредрикстад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:2
ВД
0:0
ВД
1:1

Результаты последних матчей

Гроруд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2
Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Гроруд - Согндаль 1:2 Олесунн - Гроруд 6:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Санднес - Гроруд 2:3 Гроруд - Дьерв 2:3 Осане - Гроруд 3:1 Хьельсос - Гроруд 0:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1
Хеккен - Фредрикстад 2:3 Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Стрёммен 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Старт - Фредрикстад 2:6 Фредрикстад - Улленсакер-Киса 2:0 КФУМ - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Nicolay Solberg получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Hassan Mohamed Yusuf получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Nikolai Jakobsen Hristov бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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