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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 25000
Байер Л
0'
0:0
65' Не забитый пенальти
Диаби Мусса
90'+4

Ход матча

30'
 
Баккер Митчел
Та Джонатан
63'
Хольтманн Геррит
Пантович Милош
 
63'
Лёвен Эдуард
Реджбекай Элвис
 
65'
0:0
Диаби Мусса
66'
 
Беллараби Карим
Паулиньо Жозе
77'
 
Синкгравен Дэйли
Беллараби Карим
77'
 
Аларио Лукас
Шик Патрик
77'
 
Паласиос Эксекиэль
Демирбай Керем
81'
Блум Данни
Асано Такума
 
81'
Цоллер Симон
Полтер Себастьян
 

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 8 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 2 Офсайды
  • 10 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 46 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Бохум 2.7% (3)
X 7.3% (8)
Байер Л 90% (99)
0
выиграет Байер Л, со счетом 0:2
Сейчас «фармацевты» находятся в отличной форме и имеют огромное преимущество в классе над соперником... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
16
Стафилидис
Костас
8
Лосилья
Антони
27
Пантович
Милош
20
Реджбекай
Элвис
10
Асано
Такума
40
Полтер
Себастьян
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
20
Арангис
Чарлес
19
Диаби
Мусса
10
Демирбай
Керем
7
Паулиньо
Жозе
14
Шик
Патрик
Бохум
4-2-3-1
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Байер Л

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:0
ТМК
5:2
ТМК
1:2
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 8 (1) 0.29
Хольтманн Геррит 4 0.14
Асано Такума 3 0.11
Пантович Милош 3 0.11
Цоллер Симон 2 0.07
Лосилья Антони 2 0.07
Блум Данни 2 0.07
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Локадия Юрген 1 (1) 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Гамбоа Кристиан 1 0.04
Лайч Максим 1 0.04
Стафилидис Костас 0 0
Риман Мануэль 0 0
Патрик Остерхаге 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 20 (1) 0.69
Диаби Мусса 12 0.41
Вирц Флориан 7 0.24
Андрих Роберт 4 0.14
Аларио Лукас 4 0.14
Беллараби Карим 3 0.1
Адли Амин 3 0.1
Та Джонатан 2 0.07
Паулиньо Жозе 2 0.07
Фримпонг Жереми 1 0.03
Демирбай Керем 1 (1) 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Амири Надим 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 0.03
Баккер Митчел 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 6 0
Гамбоа Кристиан 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Белла-Котчап Армель 5 0
Данило Соарес 4 0
Лосилья Антони 3 0
Стафилидис Костас 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Пантович Милош 2 0
Лайч Максим 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Асано Такума 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 10 0
Диаби Мусса 8 1
Баккер Митчел 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 4 1
Та Джонатан 4 0
Инкапье Пьеро 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Адли Амин 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Паласиос Эксекиэль 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
30
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
10%
4
13%
1-15
2
10%
9
30%
16-30
5
25%
3
10%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
3
15%
6
20%
76-90

Пропущено

11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
4
36%
4
17%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90

Забито

14
34
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
0
0%
5
15%
1-15
3
21%
3
9%
16-30
3
21%
7
21%
31-45
4
29%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
4
29%
7
21%
76-90

Пропущено

23
22
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
9%
2
9%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
2
9%
7
32%
31-45
5
22%
5
23%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
5
22%
4
18%
76-90

Забито

34
64
15 В 1-м тайме 31
19 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
2
6%
9
14%
1-15
5
15%
12
19%
16-30
8
24%
10
16%
31-45
7
21%
9
14%
46-60
5
15%
11
17%
61-75
7
21%
13
20%
76-90

Пропущено

34
46
14 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 23
3
9%
6
13%
1-15
5
15%
5
11%
16-30
6
18%
11
24%
31-45
6
18%
7
15%
46-60
6
18%
6
13%
61-75
8
24%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1
Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0
Байер Л
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1
Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 22 3 4 86 - 29 69
2. Боруссия Д Заявка 29 19 3 7 70 - 42 60
3. Байер Л Заявка 29 15 7 7 68 - 42 52
4. РБ Лейпциг Заявка 28 14 6 8 61 - 31 48
5. Фрайбург 1:0 Заявка 29 13 9 7 45 - 33 48
6. Унион Берлин Заявка 29 12 8 9 38 - 39 44
7. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
8. Кёльн Заявка 29 11 10 8 41 - 43 43
9. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 29 10 9 10 39 - 39 39
10. Майнц Заявка 29 11 5 13 43 - 36 38
11. Бохум Заявка 28 10 6 12 30 - 40 36
12. Боруссия М Заявка 28 9 7 12 41 - 52 34
13. Вольфсбург Заявка 29 10 4 15 33 - 45 34
14. Аугсбург Заявка 29 8 8 13 34 - 46 32
15. Штуттгарт Заявка 29 6 9 14 36 - 53 27
16. Герта Заявка 29 7 5 17 31 - 66 26
17. Арминия Заявка 29 5 11 13 23 - 43 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 29 3 7 19 24 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Кёльн Заявка 15 8 4 3 24 - 19 28
7. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
8. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
9. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
10. Фрайбург 1:0 Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
11. Аугсбург Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
13. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 18 - 19 20
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 15 4 5 6 16 - 18 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 15 7 5 3 33 - 21 26
4. Фрайбург 1:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
5. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Унион Берлин Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
9. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
10. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
11. Боруссия М Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
13. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
14. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
15. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
16. Майнц Заявка 15 2 2 11 15 - 28 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Бохум 2.7% (3)
X 7.3% (8)
Байер Л 90% (99)
0
выиграет Байер Л, со счетом 0:2
Сейчас «фармацевты» находятся в отличной форме и имеют огромное преимущество в классе над соперником... Ещё
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Где смотреть матч Бохум 0:0 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Бохум 0:0 Байер Л

Исход игры
Бохум
2.7% (3)
Ничья
7.3% (8)
Байер Л
90% (99)
Тотал 2.5
Больше
69.81% (74)
Меньше
30.19% (32)
Обе команды забьют
Да
76.42% (81)
Нет
23.58% (25)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
56.4% (62)
0:1 Байер Л
12.7% (14)
0:2 Байер Л
10% (11)
1:1 Ничья
6.4% (7)
1:3 Байер Л
5.5% (6)
2:1 Бохум
2.7% (3)
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