Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Ревирпауэрштадион Зрители: 25000
0:0
65' Не забитый пенальтиДиаби Мусса
Ход матча
65'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы
-
8 Удары по воротам
-
3 Удары в створ
-
2 Угловые
-
2 Офсайды
-
10 Нарушения правил
-
0 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
46 Владение мячом, %
Владение мячом
29
Лайч
Максим
10
Асано
Такума
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Байер Л
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|8 (1)
|0.29
|Хольтманн Геррит
|4
|0.14
|Асано Такума
|3
|0.11
|Пантович Милош
|3
|0.11
|Цоллер Симон
|2
|0.07
|Лосилья Антони
|2
|0.07
|Блум Данни
|2
|0.07
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Локадия Юрген
|1 (1)
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.04
|Лайч Максим
|1
|0.04
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Риман Мануэль
|0
|0
|Патрик Остерхаге
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|20 (1)
|0.69
|Диаби Мусса
|12
|0.41
|Вирц Флориан
|7
|0.24
|Андрих Роберт
|4
|0.14
|Аларио Лукас
|4
|0.14
|Беллараби Карим
|3
|0.1
|Адли Амин
|3
|0.1
|Та Джонатан
|2
|0.07
|Паулиньо Жозе
|2
|0.07
|Фримпонг Жереми
|1
|0.03
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Амири Надим
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|6
|0
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Белла-Котчап Армель
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Лосилья Антони
|3
|0
|Стафилидис Костас
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Лайч Максим
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|10
|0
|Диаби Мусса
|8
|1
|Баккер Митчел
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Андрих Роберт
|4
|1
|Та Джонатан
|4
|0
|Инкапье Пьеро
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Адли Амин
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Беллараби Карим
|2
|0
|Паласиос Эксекиэль
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
30
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
10%
4
13%
1-15
2
10%
9
30%
16-30
5
25%
3
10%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
3
15%
6
20%
76-90
Пропущено
11
24
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
4
36%
4
17%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90
Забито
14
34
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
0
0%
5
15%
1-15
3
21%
3
9%
16-30
3
21%
7
21%
31-45
4
29%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
4
29%
7
21%
76-90
Пропущено
23
22
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
2
9%
2
9%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
2
9%
7
32%
31-45
5
22%
5
23%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
5
22%
4
18%
76-90
Забито
34
64
15 В 1-м тайме 31
19 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
2
6%
9
14%
1-15
5
15%
12
19%
16-30
8
24%
10
16%
31-45
7
21%
9
14%
46-60
5
15%
11
17%
61-75
7
21%
13
20%
76-90
Пропущено
34
46
14 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 23
3
9%
6
13%
1-15
5
15%
5
11%
16-30
6
18%
11
24%
31-45
6
18%
7
15%
46-60
6
18%
6
13%
61-75
8
24%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1
Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0
Байер Л
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1
Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|86 - 29
|69
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|70 - 42
|60
|3.
|Байер Л
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|68 - 42
|52
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|61 - 31
|48
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|29
|13
|9
|7
|45 - 33
|48
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|38 - 39
|44
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|8.
|Кёльн
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 43
|43
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|39 - 39
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 36
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|30 - 40
|36
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 52
|34
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|33 - 45
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|34 - 46
|32
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|36 - 53
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|31 - 66
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|23 - 43
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|24 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Кёльн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 19
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|8.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|9.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|10.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 18
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 21
|26
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 28
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
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Прогнозы на матч Бохум 0:0 Байер Л
Исход игры
Бохум
2.7% (3)
Ничья
7.3% (8)
Байер Л
90% (99)
Тотал 2.5
Больше
69.81% (74)
Меньше
30.19% (32)
Обе команды забьют
Да
76.42% (81)
Нет
23.58% (25)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
56.4% (62)
0:1 Байер Л
12.7% (14)
0:2 Байер Л
10% (11)
1:1 Ничья
6.4% (7)
1:3 Байер Л
5.5% (6)
2:1 Бохум
2.7% (3)
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