Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Полтер Себастьян имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

46' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Бохум

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

42' Голкипер мог бы сыграть и получше

41' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Данило Соарес

41' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Пьеро Инкапье наказан за толчок Полтер Себастьян

41' Пьеро Инкапье из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Игрок Полтер Себастьян из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

38' Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Пьеро Инкапье из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

37' Асано Такума предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Хорошую попытку сделал Демирбай Керем . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Бохум

32' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

29' Та Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

27' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

27' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Асано Такума из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Риман Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Полтер Себастьян из команды Бохум направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Бохум выполняет удар от ворот.

23' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Пантович Милош из команды Бохум навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

19' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

17' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Пьеро Инкапье из команды Байер Л делает пас партнеру.

16' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Пьеро Инкапье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Данило Соарес из команды Бохум делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

8' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

7' Риман Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

6' Плохо сыграл Белла-Котчап Армель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хорошую попытку сделал Шик Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Коссуну Одилон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бохум начинает с центра поля