Швейцария: Суперлига 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
27 Рюэгг КевинПолузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Hadj Mahmoud
-
-
26 Amir Saipi
-
99 Nikolas Muci
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Лугано
Сьон
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
29 матчей
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.4%
41.4%
17.2%
12 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|8 (2)
|0.29
|Боттани Маттиа
|6
|0.21
|Абубакар-Анкра Асума
|4
|0.14
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.14
|Лаванши Нума
|3
|0.11
|Ловрич Санди
|2
|0.07
|Фаччинетти Микаэль
|2
|0.07
|Алиседа Игнасио
|2
|0.07
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.07
|Саббатини Хонатан
|1
|0.04
|Кустодио Оливье
|1
|0.04
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.04
|Марич Мият
|1 (1)
|0.04
|Hadj Mahmoud
|1
|0.04
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|8 (1)
|0.29
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.14
|Кавар Димитри
|3
|0.11
|Весли Давид
|3
|0.11
|Оаро Гийом
|3
|0.11
|Итаитинга
|2
|0.07
|Ндойе Бирама
|2
|0.07
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Буа Кевин
|1
|0.04
|Бамер Жан
|1
|0.04
|Сио Жованни
|1
|0.04
|Theo Berdayes
|1
|0.04
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|10
|0
|Дапрела Фабио
|8
|0
|Лаванши Нума
|6
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|6
|0
|Боттани Маттиа
|5
|0
|Марич Мият
|4
|0
|Циглер Рето
|3
|0
|Ловрич Санди
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Amir Saipi
|3
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|2
|Весли Давид
|7
|0
|Кавар Димитри
|6
|0
|Стожилкович Филип
|5
|0
|Сио Жованни
|4
|0
|Гргич Анто
|4
|0
|Ндойе Бирама
|4
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Бамер Жан
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Фикентшер Кевин
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
17
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
5%
3
18%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
7
37%
2
12%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
35
11 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
5
26%
3
9%
1-15
3
16%
6
17%
16-30
3
16%
8
23%
31-45
3
16%
7
20%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
3
16%
5
14%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
6
32%
3
21%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
1
5%
5
36%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Пропущено
19
20
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
7
37%
1
5%
61-75
6
32%
5
25%
76-90
Забито
38
31
21 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
2
5%
3
10%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
13
34%
5
16%
31-45
6
16%
4
13%
46-60
2
5%
7
23%
61-75
9
24%
8
26%
76-90
Пропущено
38
55
16 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 25
7
18%
3
5%
1-15
4
11%
9
16%
16-30
5
13%
14
25%
31-45
4
11%
12
22%
46-60
9
24%
7
13%
61-75
9
24%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2
Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|29
|19
|6
|4
|62 - 36
|63
|2.
|Базель
|28
|13
|12
|3
|62 - 35
|51
|3.
|Янг Бойз
|29
|12
|11
|6
|64 - 40
|47
|4.
|Лугано
|28
|14
|4
|10
|39 - 37
|46
|5.
|Серветт
|29
|12
|5
|12
|44 - 51
|41
|6.
|Санкт-Галлен
|28
|11
|7
|10
|51 - 49
|40
|7.
|Сьон
|28
|8
|6
|14
|34 - 52
|30
|8.
|Грасcхоппер
|29
|6
|11
|12
|45 - 49
|29
|9.
|Люцерн
|29
|4
|12
|13
|34 - 54
|24
|10.
|Лозанна-Спорт
|29
|3
|8
|18
|29 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|10
|3
|1
|34 - 16
|33
|2.
|Янг Бойз
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|20 - 18
|26
|4.
|Базель
|14
|6
|7
|1
|33 - 16
|25
|5.
|Серветт
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|6.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|7.
|Сьон
|14
|6
|2
|6
|16 - 18
|20
|8.
|Грасcхоппер
|15
|3
|6
|6
|27 - 30
|15
|9.
|Люцерн
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|15
|2
|4
|9
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|3
|3
|28 - 20
|30
|2.
|Базель
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|3.
|Лугано
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|14
|6
|1
|7
|25 - 26
|19
|5.
|Янг Бойз
|14
|4
|6
|4
|33 - 21
|18
|6.
|Серветт
|15
|5
|2
|8
|21 - 30
|17
|7.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|18 - 19
|14
|8.
|Люцерн
|15
|1
|9
|5
|19 - 29
|12
|9.
|Сьон
|14
|2
|4
|8
|18 - 34
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|11 - 26
|7
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