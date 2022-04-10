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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
 
Позже

Стадион:
Сьон
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Сьон
1.75
3.74
5.10
Все Коэффициенты
Лугано
Сьон

История личных встреч

Лугано
Сьон

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

29 матчей

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.4%
41.4%
17.2%
12 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
3:1
С
0:3
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
4:2
С
5:1
С
3:1
С
3:1
С
0:6
С
3:0
С
3:0
К
2:3
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 8 (2) 0.29
Боттани Маттиа 6 0.21
Абубакар-Анкра Асума 4 0.14
Циглер Рето 4 (2) 0.14
Лаванши Нума 3 0.11
Ловрич Санди 2 0.07
Фаччинетти Микаэль 2 0.07
Алиседа Игнасио 2 0.07
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.07
Саббатини Хонатан 1 0.04
Кустодио Оливье 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Kreshnik Hajrizi 1 0.04
Марич Мият 1 (1) 0.04
Hadj Mahmoud 1 0.04
Рюэгг Кевин 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Yuri VI 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 8 (1) 0.29
Гргич Анто 4 (3) 0.14
Кавар Димитри 3 0.11
Весли Давид 3 0.11
Оаро Гийом 3 0.11
Итаитинга 2 0.07
Ндойе Бирама 2 0.07
Дзуффи Лука 1 0.04
Буа Кевин 1 0.04
Бамер Жан 1 0.04
Сио Жованни 1 0.04
Theo Berdayes 1 0.04
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 10 0
Дапрела Фабио 8 0
Лаванши Нума 6 0
Саббатини Хонатан 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Боттани Маттиа 5 0
Марич Мият 4 0
Циглер Рето 3 0
Ловрич Санди 3 0
Целар Жан 3 0
Amir Saipi 3 0
Yuri VI 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 2
Весли Давид 7 0
Кавар Димитри 6 0
Стожилкович Филип 5 0
Сио Жованни 4 0
Гргич Анто 4 0
Ндойе Бирама 4 0
Ди Сере 4 0
Бамер Жан 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Сиприано Маркос Робсон 2 1
Бенито Лорис 3 0
Фикентшер Кевин 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
1
5%
3
18%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
7
37%
2
12%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
35
11 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
5
26%
3
9%
1-15
3
16%
6
17%
16-30
3
16%
8
23%
31-45
3
16%
7
20%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
3
16%
5
14%
76-90

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
6
32%
3
21%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
1
5%
5
36%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Пропущено

19
20
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
7
37%
1
5%
61-75
6
32%
5
25%
76-90

Забито

38
31
21 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 11
9 Не забивали 6
2
5%
3
10%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
13
34%
5
16%
31-45
6
16%
4
13%
46-60
2
5%
7
23%
61-75
9
24%
8
26%
76-90

Пропущено

38
55
16 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 25
7
18%
3
5%
1-15
4
11%
9
16%
16-30
5
13%
14
25%
31-45
4
11%
12
22%
46-60
9
24%
7
13%
61-75
9
24%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2
Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 29 19 6 4 62 - 36 63
2. Базель 28 13 12 3 62 - 35 51
3. Янг Бойз 29 12 11 6 64 - 40 47
4. Лугано 28 14 4 10 39 - 37 46
5. Серветт 29 12 5 12 44 - 51 41
6. Санкт-Галлен 28 11 7 10 51 - 49 40
7. Сьон 28 8 6 14 34 - 52 30
8. Грасcхоппер 29 6 11 12 45 - 49 29
9. Люцерн 29 4 12 13 34 - 54 24
10. Лозанна-Спорт 29 3 8 18 29 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 10 3 1 34 - 16 33
2. Янг Бойз 15 8 5 2 31 - 19 29
3. Лугано 14 8 2 4 20 - 18 26
4. Базель 14 6 7 1 33 - 16 25
5. Серветт 14 7 3 4 23 - 21 24
6. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
7. Сьон 14 6 2 6 16 - 18 20
8. Грасcхоппер 15 3 6 6 27 - 30 15
9. Люцерн 14 3 3 8 15 - 25 12
10. Лозанна-Спорт 15 2 4 9 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 3 3 28 - 20 30
2. Базель 14 7 5 2 29 - 19 26
3. Лугано 14 6 2 6 19 - 19 20
4. Санкт-Галлен 14 6 1 7 25 - 26 19
5. Янг Бойз 14 4 6 4 33 - 21 18
6. Серветт 15 5 2 8 21 - 30 17
7. Грасcхоппер 14 3 5 6 18 - 19 14
8. Люцерн 15 1 9 5 19 - 29 12
9. Сьон 14 2 4 8 18 - 34 10
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 11 - 26 7
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