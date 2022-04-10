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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Базель
0' 10'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Базель
2.08
3.94
3.52
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
10
Руис
Виктор
III
19
Фон
Моос
Юлиан
11
Дуа
Квадво
9
Гийемено
Джереми
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
20
Фрай
Фабиан
6
Джига
Нассер
30
Тавареш
Томаш
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
14
Штокер
Валентин
17
Миллар
Лиам
9
Эспозито
Себастьяно
Санкт-Галлен
4-3-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Базель

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
59.1%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа

Второй тайм

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 26 побед

55 матчей

25.5%
21.8%
52.7%
14 побед 12 ничьих 29 побед

Первый тайм

18.2%
43.6%
38.2%
10 побед 24 ничьи 21 победа

Второй тайм

20%
32.7%
47.3%
11 побед 18 ничьих 26 побед

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
КШ
1:3
SC
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 11 (2) 0.39
Гийемено Джереми 7 0.25
Йуан Элье 6 0.21
Руис Виктор III 4 (2) 0.14
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.11
Шуберт Фабиан 3 0.11
Фон Моос Юлиан 3 0.11
Люхингер Николас 2 0.07
Диаките Усман 2 0.07
Шмидт Исаак 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Alessio Besio 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Matej Maglica 1 0.04
Кемптер Михаэль 1 0.04
Лунгой Кристофер 1 0.04
Patrick Sutter 1 0.04
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.5
Миллар Лиам 6 0.21
Эспозито Себастьяно 5 (1) 0.18
Штокер Валентин 4 0.14
Ланг Михаэль 4 0.14
Салаи Адам 4 0.14
Касами Пайтим 3 0.11
Ндой Дан 3 0.11
Чалов Фёдор 3 0.11
Фрай Фабиан 3 (1) 0.11
Жегрова Эдон 2 0.07
Малес Дариан 2 0.07
Лопес Серхио 2 0.07
Паласиос Матиас 1 0.04
Каттербах Ноа 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Джака Таулант 1 0.04
Джюмарт Эрай 1 0.04
Чипперфилд Лиам 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Тавареш Томаш 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 10 0
Гийемено Джереми 7 1
Фазлии Бетим 5 1
Йуан Элье 4 1
Patrick Sutter 4 1
Alessio Besio 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Euclides Cabral 2 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Руис Виктор III 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Matej Maglica 1 0
Leonhard Muenst 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 8 0
Бургер Ваутер 6 1
Джака Таулант 6 0
Кинтилья Хорди 3 1
Касами Пайтим 4 0
Петретта Рауль 4 0
Пельмар Анди 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Штокер Валентин 3 0
Ланг Михаэль 3 0
Лопес Серхио 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Павлович Страхиня 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
29
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
8
30%
30%
3
10%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
4
15%
5
17%
31-45
0
0%
7
24%
46-60
7
26%
2
7%
61-75
5
19%
8
28%
76-90

Пропущено

22
19
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
18%
2
11%
1-15
2
9%
4
21%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
5
23%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
7
32%
4
21%
76-90

Забито

25
33
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
4
16%
3
9%
1-15
6
24%
3
9%
16-30
3
12%
8
24%
31-45
5
20%
6
18%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
5
20%
6
18%
76-90

Пропущено

26
16
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
15%
1
6%
1-15
6
23%
3
19%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
5
19%
8
50%
76-90

Забито

52
62
28 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 1
12
23%
6
10%
1-15
9
17%
7
11%
16-30
7
13%
13
21%
31-45
5
10%
13
21%
46-60
9
17%
9
15%
61-75
10
19%
14
23%
76-90

Пропущено

48
35
23 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 21
8
17%
3
9%
1-15
8
17%
7
20%
16-30
7
15%
2
6%
31-45
9
19%
6
17%
46-60
4
8%
5
14%
61-75
12
25%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1
Базель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2
Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 29 19 6 4 62 - 36 63
2. Базель 0:0 29 13 13 3 62 - 35 52
3. Янг Бойз 29 12 11 6 64 - 40 47
4. Лугано 0:0 29 14 5 10 39 - 37 47
5. Санкт-Галлен 0:0 29 11 8 10 51 - 49 41
6. Серветт 29 12 5 12 44 - 51 41
7. Сьон 0:0 29 8 7 14 34 - 52 31
8. Грасcхоппер 29 6 11 12 45 - 49 29
9. Люцерн 29 4 12 13 34 - 54 24
10. Лозанна-Спорт 29 3 8 18 29 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 10 3 1 34 - 16 33
2. Янг Бойз 15 8 5 2 31 - 19 29
3. Лугано 0:0 15 8 3 4 20 - 18 27
4. Базель 0:0 14 6 7 1 33 - 16 25
5. Серветт 14 7 3 4 23 - 21 24
6. Санкт-Галлен 0:0 15 5 7 3 26 - 23 22
7. Сьон 0:0 14 6 2 6 16 - 18 20
8. Грасcхоппер 15 3 6 6 27 - 30 15
9. Люцерн 14 3 3 8 15 - 25 12
10. Лозанна-Спорт 15 2 4 9 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 3 3 28 - 20 30
2. Базель 0:0 15 7 6 2 29 - 19 27
3. Лугано 0:0 14 6 2 6 19 - 19 20
4. Санкт-Галлен 0:0 14 6 1 7 25 - 26 19
5. Янг Бойз 14 4 6 4 33 - 21 18
6. Серветт 15 5 2 8 21 - 30 17
7. Грасcхоппер 14 3 5 6 18 - 19 14
8. Люцерн 15 1 9 5 19 - 29 12
9. Сьон 0:0 15 2 5 8 18 - 34 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 11 - 26 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Базель
2.08
3.94
3.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:0 Базель онлайн

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