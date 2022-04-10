Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: АФГ Арена Зрители: 18861
1:0
20' ГолДуа Квадво
1:1
29' Гол в свои воротаСтеригу Леонидас
49' Желтая карточкаMatej Maglica
60' Желтая карточкаДжака Таулант
60' Желтая карточкаEuclides Cabral
61' Желтая карточкаШтокер Валентин
2:1
65' ГолГийемено Джереми
2:2
67' ГолМиллар Лиам
70' Желтая карточкаЛанг Михаэль
76' Желтая карточкаРуис Виктор
Ход матча
20'
1:0
29'
1:1
49'
60'
60'
61'
65'
67'
2:2
70'
76'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 8
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
55 Владение мячом, % 45
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Полузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чалов ФёдорНападающий
-
-
Главный тренер: Абаскал Гильермо
История личных встреч
Санкт-Галлен
Базель
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
59.1%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
33 матча
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа
Второй тайм
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 26 побед
55 матчей
25.5%
21.8%
52.7%
14 побед 12 ничьих 29 побед
Первый тайм
18.2%
43.6%
38.2%
10 побед 24 ничьи 21 победа
Второй тайм
20%
32.7%
47.3%
11 побед 18 ничьих 26 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|12 (2)
|0.41
|Гийемено Джереми
|8
|0.28
|Йуан Элье
|6
|0.21
|Руис Виктор III
|4 (2)
|0.14
|Гёртлер Лукас
|3 (1)
|0.1
|Шуберт Фабиан
|3
|0.1
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.1
|Люхингер Николас
|2
|0.07
|Диаките Усман
|2
|0.07
|Шмидт Исаак
|1
|0.03
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|Alessio Besio
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1
|0.03
|Кемптер Михаэль
|1
|0.03
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Patrick Sutter
|1
|0.03
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.48
|Миллар Лиам
|7
|0.24
|Эспозито Себастьяно
|5 (1)
|0.17
|Штокер Валентин
|4
|0.14
|Ланг Михаэль
|4
|0.14
|Салаи Адам
|4
|0.14
|Касами Пайтим
|3
|0.1
|Ндой Дан
|3
|0.1
|Чалов Фёдор
|3
|0.1
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.1
|Жегрова Эдон
|2
|0.07
|Малес Дариан
|2
|0.07
|Лопес Серхио
|2
|0.07
|Паласиос Матиас
|1
|0.03
|Каттербах Ноа
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Джюмарт Эрай
|1
|0.03
|Чипперфилд Лиам
|1
|0.03
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Тавареш Томаш
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|10
|0
|Гийемено Джереми
|7
|1
|Фазлии Бетим
|5
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Patrick Sutter
|4
|1
|Alessio Besio
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Euclides Cabral
|3
|1
|Руис Виктор III
|3
|0
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Matej Maglica
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|8
|0
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Джака Таулант
|7
|0
|Кинтилья Хорди
|3
|1
|Штокер Валентин
|4
|0
|Ланг Михаэль
|4
|0
|Касами Пайтим
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Пельмар Анди
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
30
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
8
27%
3
10%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
8
27%
3
10%
61-75
5
17%
8
27%
76-90
Пропущено
23
22
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
5
22%
4
18%
46-60
1
4%
4
18%
61-75
7
30%
4
18%
76-90
Забито
25
33
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
4
16%
3
9%
1-15
6
24%
3
9%
16-30
3
12%
8
24%
31-45
5
20%
6
18%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
5
20%
6
18%
76-90
Пропущено
26
16
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
15%
1
6%
1-15
6
23%
3
19%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
5
19%
8
50%
76-90
Забито
55
63
30 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 37
18 Забивали первыми 18
4 Не забивали 1
12
22%
6
10%
1-15
11
20%
7
11%
16-30
7
13%
13
21%
31-45
5
9%
13
21%
46-60
10
18%
10
16%
61-75
10
18%
14
22%
76-90
Пропущено
49
38
23 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
8
16%
3
8%
1-15
8
16%
9
24%
16-30
7
14%
2
5%
31-45
9
18%
6
16%
46-60
5
10%
6
16%
61-75
12
24%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1
Базель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2
Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|29
|19
|6
|4
|62 - 36
|63
|2.
|Базель
|29
|13
|13
|3
|64 - 37
|52
|3.
|Янг Бойз
|29
|12
|11
|6
|64 - 40
|47
|4.
|Лугано
|29
|14
|4
|11
|40 - 40
|46
|5.
|Санкт-Галлен
|29
|11
|8
|10
|53 - 51
|41
|6.
|Серветт
|29
|12
|5
|12
|44 - 51
|41
|7.
|Сьон
|29
|9
|6
|14
|37 - 53
|33
|8.
|Грасcхоппер
|29
|6
|11
|12
|45 - 49
|29
|9.
|Люцерн
|29
|4
|12
|13
|34 - 54
|24
|10.
|Лозанна-Спорт
|29
|3
|8
|18
|29 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|10
|3
|1
|34 - 16
|33
|2.
|Янг Бойз
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|3.
|Лугано
|15
|8
|2
|5
|21 - 21
|26
|4.
|Базель
|14
|6
|7
|1
|33 - 16
|25
|5.
|Серветт
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|6.
|Санкт-Галлен
|15
|5
|7
|3
|28 - 25
|22
|7.
|Сьон
|14
|6
|2
|6
|16 - 18
|20
|8.
|Грасcхоппер
|15
|3
|6
|6
|27 - 30
|15
|9.
|Люцерн
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|15
|2
|4
|9
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|3
|3
|28 - 20
|30
|2.
|Базель
|15
|7
|6
|2
|31 - 21
|27
|3.
|Лугано
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|14
|6
|1
|7
|25 - 26
|19
|5.
|Янг Бойз
|14
|4
|6
|4
|33 - 21
|18
|6.
|Серветт
|15
|5
|2
|8
|21 - 30
|17
|7.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|18 - 19
|14
|8.
|Сьон
|15
|3
|4
|8
|21 - 35
|13
|9.
|Люцерн
|15
|1
|9
|5
|19 - 29
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|11 - 26
|7