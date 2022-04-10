Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Merkur-Arena
24' Желтая карточкаЛеонардо Ивкич
1:0
51' ГолГоренц-Станкович Йон
Ход матча
24'
51'
44
Данте
Амаду
13
Янтшер
Якоб
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
18
Noah
Ohio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Куэн АндреасЗащитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Noah OhioНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пекар МартинНападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Штурм
Аустрия Вена
28 матчей
60.7%
39.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
14 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 23 победы
53 матча
32.1%
26.4%
41.5%
17 побед 14 ничьих 22 победы
Первый тайм
26.4%
58.5%
15.1%
14 побед 31 ничья 8 побед
Второй тайм
30.2%
26.4%
43.4%
16 побед 14 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркария Манприт
|3
|0.75
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.5
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.25
|Янтшер Якоб
|0
|0
|Китеишвили Отар
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|3
|0.75
|Келес Джан
|1
|0.25
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартель Эрик
|2
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0
Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2
Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|39
|2.
|Штурм
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|27
|3.
|Рапид Вена
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|22
|4.
|Аустрия Вена
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|5.
|Вольфсбергер
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|18
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|33
|2.
|Аустрия Вена
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|15
|4.
|Штурм
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|21
|2.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|18
|3.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Аустрия Вена
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1