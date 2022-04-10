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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Штурм
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 12500
Аустрия Вена
0'
24' Желтая карточка
Леонардо Ивкич
1:0
51' Гол
Горенц-Станкович Йон
58' Желтая карточка
Мартель Эрик
83' Желтая карточка
Вучич Ромео
90' Желтая карточка
Шойссенгейер Кристиан
90'+4
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
10
Китеишвили
Отар
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
13
Янтшер
Якоб
11
Саркария
Манприт
9
Хёйлунн
Расмус
1
Пенц
Патрик
15
Леонардо
Ивкич
20
Мюль
Лукас
24
Шойссенгейер
Кристиан
33
Галвао
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
5
Мартель
Эрик
30
Фишер
Манфред
23
Браунёдер
Маттиас
92
Джуричин
Марко
18
Noah
Ohio
Штурм
4-3-1-2
Аустрия Вена
5-3-2

История личных встреч

Штурм
Аустрия Вена

28 матчей

60.7%
39.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
14 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 23 победы

53 матча

32.1%
26.4%
41.5%
17 побед 14 ничьих 22 победы

Первый тайм

26.4%
58.5%
15.1%
14 побед 31 ничья 8 побед

Второй тайм

30.2%
26.4%
43.4%
16 побед 14 ничьих 23 победы

История матчей

Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
1:0
БЧГ
1:3
БЧГ
0:1
Б
1:0
Б
1:1
К
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
4:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
3:1
Б(M
5:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
2:2
Б(M
2:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:0
К
1:1
Б(M
1:3
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркария Манприт 3 0.75
Горенц-Станкович Йон 2 0.5
Хёйлунн Расмус 1 0.25
Янтшер Якоб 0 0
Китеишвили Отар 0 0
Прасс Александр 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 3 0.75
Келес Джан 1 0.25
Браунёдер Маттиас 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 1 0
Йегер Лукас 1 0
Данте Амаду 1 0
David Affengruber2 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартель Эрик 3 0
Мартинс Марвин 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фишер Манфред 1 0
Мюль Лукас 1 0
Хускович Муарем 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Вучич Ромео 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0
Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2
Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 13 - 2 39
2. Штурм 4 3 0 1 6 - 2 27
3. Рапид Вена 4 2 1 1 7 - 5 22
4. Аустрия Вена 4 1 2 1 4 - 4 21
5. Вольфсбергер 4 0 0 4 3 - 10 18
6. Аустрия Клагенфурт 4 0 1 3 3 - 13 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 3 - 1 33
2. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 20
3. Аустрия Клагенфурт 2 0 0 2 1 - 9 15
4. Штурм 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Рапид Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Вольфсбергер 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2 1 0 1 2 - 1 21
2. Рапид Вена 2 1 0 1 4 - 3 18
3. Вольфсбергер 2 0 0 2 2 - 4 18
4. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 10 - 1 6
5. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 2 - 4 1
6. Аустрия Вена 2 0 1 1 1 - 2 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Леонардо Ивкич получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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