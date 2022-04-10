Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena Зрители: 12500
24' Желтая карточкаЛеонардо Ивкич
1:0
51' ГолГоренц-Станкович Йон
58' Желтая карточкаМартель Эрик
83' Желтая карточкаВучич Ромео
90' Желтая карточкаШойссенгейер Кристиан
Ход матча
24'
51'
58'
83'
44
Данте
Амаду
13
Янтшер
Якоб
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
18
Noah
Ohio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Куэн АндреасЗащитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Noah OhioНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пекар МартинНападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Штурм
Аустрия Вена
28 матчей
60.7%
39.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
14 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 23 победы
53 матча
32.1%
26.4%
41.5%
17 побед 14 ничьих 22 победы
Первый тайм
26.4%
58.5%
15.1%
14 побед 31 ничья 8 побед
Второй тайм
30.2%
26.4%
43.4%
16 побед 14 ничьих 23 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркария Манприт
|3
|0.75
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.5
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.25
|Янтшер Якоб
|0
|0
|Китеишвили Отар
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|3
|0.75
|Келес Джан
|1
|0.25
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартель Эрик
|3
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|Вучич Ромео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0
Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2
Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|39
|2.
|Штурм
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|27
|3.
|Рапид Вена
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|22
|4.
|Аустрия Вена
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|5.
|Вольфсбергер
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|18
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|33
|2.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|15
|4.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|21
|2.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|18
|3.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Аустрия Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1