«Айнтрахт» отдал очень много сил в последних поединках, несколько дней назад «орлы» с большим трудом... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|7
|0.24
|Линнстрем Йеспер
|5
|0.17
|Костич Филип
|3
|0.1
|Н'Дика Эван
|3
|0.1
|Камада Даити
|3
|0.1
|Тута
|3
|0.1
|Соу Джибриль
|2
|0.07
|Хёуге Йенс
|2
|0.07
|Хрустиц Айдин
|2
|0.07
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.07
|Роде Себастьян
|1
|0.03
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|7 (4)
|0.24
|Хёлер Лукас
|5
|0.17
|Петерсен Нильс
|4
|0.14
|Шаде Кевин
|4
|0.14
|Линхарт Филипп
|4
|0.14
|Шлоттербек Нико
|4
|0.14
|Чон У-Ён
|4
|0.14
|Хёфлер Николас
|2
|0.07
|Демирович Эрмедин
|2
|0.07
|Хаберер Яник
|2
|0.07
|Шаллаи Роланд
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Кюблер Лукас
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якич Кристиян
|6
|0
|Хинтереггер Мартин
|5
|0
|Ленц Кристофер
|5
|0
|Соу Джибриль
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Хёуге Йенс
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Хрустиц Айдин
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|0
|Шлоттербек Нико
|4
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|86 - 29
|69
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|70 - 42
|60
|3.
|Байер Л
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|68 - 42
|52
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|61 - 31
|48
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|29
|13
|9
|7
|45 - 33
|48
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|38 - 39
|44
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|8.
|Кёльн
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 43
|43
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|29
|10
|9
|10
|39 - 39
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 36
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|30 - 40
|36
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 52
|34
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|33 - 45
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|34 - 46
|32
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|36 - 53
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|31 - 66
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|23 - 43
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|24 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Кёльн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 19
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|8.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|9.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|10.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 18
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 21
|26
|4.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 15
|23
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 28
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2