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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Фрайбург
0'
0:1
27' Гол
Грифо Винченцо
41'

Ход матча

27'
0:1
Грифо Винченцо
(Шаллаи Роланд)
31'
Якич Кристиян
Соу Джибриль
 

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 3 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 5 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 1 Замены
  • 49 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 112
Айнтрахт Фр 57.1% (64)
X 30.4% (34)
Фрайбург 12.5% (14)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 1:2
«Айнтрахт» отдал очень много сил в последних поединках, несколько дней назад «орлы» с большим трудом... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Фрайбург
2.56
3.38
3.08
Все Коэффициенты
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
23
Хёуге
Йенс
19
Борре
Рафаэль
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
11
Демирович
Эрмедин
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Фрайбург
4-4-1-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Фрайбург

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

21 матч

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б
0:2
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.24
Линнстрем Йеспер 5 0.17
Костич Филип 3 0.1
Н'Дика Эван 3 0.1
Камада Даити 3 0.1
Тута 3 0.1
Соу Джибриль 2 0.07
Хёуге Йенс 2 0.07
Хрустиц Айдин 2 0.07
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.07
Роде Себастьян 1 0.03
Хинтереггер Мартин 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 7 (4) 0.24
Хёлер Лукас 5 0.17
Петерсен Нильс 4 0.14
Шаде Кевин 4 0.14
Линхарт Филипп 4 0.14
Шлоттербек Нико 4 0.14
Чон У-Ён 4 0.14
Хёфлер Николас 2 0.07
Демирович Эрмедин 2 0.07
Хаберер Яник 2 0.07
Шаллаи Роланд 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Кюблер Лукас 1 0.03
Гюнтер Кристиан 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якич Кристиян 6 0
Хинтереггер Мартин 5 0
Ленц Кристофер 5 0
Соу Джибриль 5 0
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Борре Рафаэль 4 0
Хёуге Йенс 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хрустиц Айдин 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Шлоттербек Нико 4 0
Демирович Эрмедин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шаде Кевин 2 0
Хаберер Яник 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
7%
6
32%
1-15
4
27%
6
32%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
33%
2
11%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
4
22%
1
7%
1-15
4
22%
4
27%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
22%
3
20%
61-75
4
22%
3
20%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
9%
5
22%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
18%
5
22%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
4
18%
7
35%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
4
18%
6
30%
76-90

Забито

37
42
17 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
3
8%
11
26%
1-15
7
19%
8
19%
16-30
7
19%
6
14%
31-45
7
19%
4
10%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
9
24%
7
17%
76-90

Пропущено

40
35
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
6
15%
2
6%
1-15
9
23%
5
14%
16-30
5
13%
10
29%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
8
20%
5
14%
61-75
8
20%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0
Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2
РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 22 3 4 86 - 29 69
2. Боруссия Д Заявка 29 19 3 7 70 - 42 60
3. Байер Л Заявка 29 15 7 7 68 - 42 52
4. РБ Лейпциг Заявка 28 14 6 8 61 - 31 48
5. Фрайбург 1:0 Заявка 29 13 9 7 45 - 33 48
6. Унион Берлин Заявка 29 12 8 9 38 - 39 44
7. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
8. Кёльн Заявка 29 11 10 8 41 - 43 43
9. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 29 10 9 10 39 - 39 39
10. Майнц Заявка 29 11 5 13 43 - 36 38
11. Бохум Заявка 28 10 6 12 30 - 40 36
12. Боруссия М Заявка 28 9 7 12 41 - 52 34
13. Вольфсбург Заявка 29 10 4 15 33 - 45 34
14. Аугсбург Заявка 29 8 8 13 34 - 46 32
15. Штуттгарт Заявка 29 6 9 14 36 - 53 27
16. Герта Заявка 29 7 5 17 31 - 66 26
17. Арминия Заявка 29 5 11 13 23 - 43 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 29 3 7 19 24 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Кёльн Заявка 15 8 4 3 24 - 19 28
7. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
8. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
9. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
10. Фрайбург 1:0 Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
11. Аугсбург Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
13. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 18 - 19 20
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 15 4 5 6 16 - 18 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 15 7 5 3 33 - 21 26
4. Фрайбург 1:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 15 23
5. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Унион Берлин Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
9. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
10. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
11. Боруссия М Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
13. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
14. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
15. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
16. Майнц Заявка 15 2 2 11 15 - 28 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Айнтрахт Фр 57.1% (64)
X 30.4% (34)
Фрайбург 12.5% (14)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 1:2
«Айнтрахт» отдал очень много сил в последних поединках, несколько дней назад «орлы» с большим трудом... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Фрайбург
2.56
3.38
3.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:1 Фрайбург онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:1 Фрайбург

Исход игры
Айнтрахт Фр
57.1% (64)
Ничья
30.4% (34)
Фрайбург
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (61)
Меньше
42.45% (45)
Обе команды забьют
Да
83.96% (89)
Нет
16.04% (17)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
36.6% (41)
1:1 Ничья
25% (28)
1:0 Айнтрахт Фр
9.8% (11)
1:2 Фрайбург
8.9% (10)
2:2 Ничья
4.5% (5)
2:0 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
3:2 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
3:1 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
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Фрайбург

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