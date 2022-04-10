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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
1:2
Конец матча

Стадион:
Фрайбург
0'
0:1
27' Гол
Грифо Винченцо
45' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
45' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
1:1
54' Гол
Костич Филип
1:2
69' Гол
Петерсен Нильс
83' Желтая карточка
Линхарт Филипп
86' Undefined phrase: football_event_
Камада Даити
90'+6

Ход матча

27'
0:1
Грифо Винченцо
(Шаллаи Роланд)
31'
Якич Кристиян
Соу Джибриль
 
45'
 
Демирович Эрмедин
45'
Хинтереггер Мартин
 
54'
Костич Филип
(Хёуге Йенс)
1:1
61'
 
Петерсен Нильс
Шаллаи Роланд
61'
 
Чон У-Ён
Демирович Эрмедин
61'
 
Шлоттербек Кевен
Хёлер Лукас
63'
Пасьенса Гонсало
Борре Рафаэль
 
69'
1:2
Петерсен Нильс
(Гюнтер Кристиан)
76'
Хрустиц Айдин
Кнауфф Ансгар
 
76'
Камада Даити
Роде Себастьян
 
82'
 
Шмид Жонатан
Кюблер Лукас
83'
 
Линхарт Филипп
86'
Камада Даити
 
88'
 
Хаберер Яник
Грифо Винченцо

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 6 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 2 Угловые
  • 3 Офсайды
  • 12 Нарушения правил
  • 1 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 54 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Айнтрахт Фр 57.1% (64)
X 30.4% (34)
Фрайбург 12.5% (14)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 1:2
«Айнтрахт» отдал очень много сил в последних поединках, несколько дней назад «орлы» с большим трудом... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
23
Хёуге
Йенс
19
Борре
Рафаэль
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
11
Демирович
Эрмедин
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Фрайбург
4-4-1-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Фрайбург

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

21 матч

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б
0:2
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.24
Линнстрем Йеспер 5 0.17
Костич Филип 4 0.14
Н'Дика Эван 3 0.1
Камада Даити 3 0.1
Тута 3 0.1
Соу Джибриль 2 0.07
Хёуге Йенс 2 0.07
Хрустиц Айдин 2 0.07
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.07
Роде Себастьян 1 0.03
Хинтереггер Мартин 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 8 (4) 0.28
Петерсен Нильс 5 0.17
Хёлер Лукас 5 0.17
Шаде Кевин 4 0.14
Линхарт Филипп 4 0.14
Шлоттербек Нико 4 0.14
Чон У-Ён 4 0.14
Хёфлер Николас 2 0.07
Демирович Эрмедин 2 0.07
Хаберер Яник 2 0.07
Шаллаи Роланд 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Кюблер Лукас 1 0.03
Гюнтер Кристиан 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинтереггер Мартин 6 0
Якич Кристиян 6 0
Ленц Кристофер 5 0
Соу Джибриль 5 0
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Борре Рафаэль 4 0
Хёуге Йенс 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хрустиц Айдин 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Демирович Эрмедин 4 0
Шлоттербек Нико 4 0
Линхарт Филипп 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Гюнтер Кристиан 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаде Кевин 2 0
Хаберер Яник 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
7%
6
32%
1-15
4
27%
6
32%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
33%
2
11%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
4
22%
1
7%
1-15
4
22%
4
27%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
22%
3
20%
61-75
4
22%
3
20%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
9%
5
22%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
18%
5
22%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
4
18%
7
35%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
4
18%
6
30%
76-90

Забито

37
42
17 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
3
8%
11
26%
1-15
7
19%
8
19%
16-30
7
19%
6
14%
31-45
7
19%
4
10%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
9
24%
7
17%
76-90

Пропущено

40
35
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
6
15%
2
6%
1-15
9
23%
5
14%
16-30
5
13%
10
29%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
8
20%
5
14%
61-75
8
20%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0
Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2
РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 22 3 4 86 - 29 69
2. Боруссия Д Заявка 29 19 3 7 70 - 42 60
3. Байер Л Заявка 29 15 7 7 68 - 42 52
4. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 29 15 6 8 62 - 31 51
5. Фрайбург Заявка 29 13 9 7 46 - 34 48
6. Унион Берлин Заявка 29 12 8 9 38 - 39 44
7. Хоффенхайм 0:1 Заявка 29 13 5 11 50 - 43 44
8. Кёльн Заявка 29 11 10 8 41 - 43 43
9. Айнтрахт Фр Заявка 29 10 9 10 40 - 40 39
10. Майнц Заявка 29 11 5 13 43 - 36 38
11. Бохум Заявка 28 10 6 12 30 - 40 36
12. Боруссия М Заявка 28 9 7 12 41 - 52 34
13. Вольфсбург Заявка 29 10 4 15 33 - 45 34
14. Аугсбург Заявка 29 8 8 13 34 - 46 32
15. Штуттгарт Заявка 29 6 9 14 36 - 53 27
16. Герта Заявка 29 7 5 17 31 - 66 26
17. Арминия Заявка 29 5 11 13 23 - 43 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 29 3 7 19 24 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 15 10 2 3 36 - 15 32
4. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Кёльн Заявка 15 8 4 3 24 - 19 28
7. Хоффенхайм 0:1 Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
8. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
9. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
10. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
11. Аугсбург Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
13. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 18 - 19 20
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 15 7 5 3 33 - 21 26
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
6. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм 0:1 Заявка 15 5 2 8 21 - 27 17
8. Унион Берлин Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
9. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
10. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
11. Боруссия М Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
13. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
14. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
15. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
16. Майнц Заявка 15 2 2 11 15 - 28 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Айнтрахт Фр 57.1% (64)
X 30.4% (34)
Фрайбург 12.5% (14)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 1:2
«Айнтрахт» отдал очень много сил в последних поединках, несколько дней назад «орлы» с большим трудом... Ещё
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург

Исход игры
Айнтрахт Фр
57.1% (64)
Ничья
30.4% (34)
Фрайбург
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (61)
Меньше
42.45% (45)
Обе команды забьют
Да
83.96% (89)
Нет
16.04% (17)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
36.6% (41)
1:1 Ничья
25% (28)
1:0 Айнтрахт Фр
9.8% (11)
1:2 Фрайбург
8.9% (10)
2:2 Ничья
4.5% (5)
2:0 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
3:2 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
3:1 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
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