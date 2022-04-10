Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Команда Фрайбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Хинтереггер Мартин получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Демирович Эрмедин получает желтую карточку за неспортивное поведение

48' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

48' Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

42' Тута нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Отличные скиллы показывает Хёуге Йенс , обводя своих соперников

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Демирович Эрмедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Шаллаи Роланд не смог попасть в створ ударом издали

36' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Демирович Эрмедин не смог попасть в створ ударом издали

34' Демирович Эрмедин из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Матч остановлен

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Г О О О О Л - Грифо Винченцо забивает с правой ноги!

27' Отличные скиллы показывает Шаллаи Роланд , обводя своих соперников

27' Хёуге Йенс нанес удар издали, а Марк Флеккен отбил его обратно в игру!

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Соу Джибриль получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Соу Джибриль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

22' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Роде Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кнауфф Ансгар пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

18' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Хорошую попытку сделал Хёуге Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

14' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Фрайбург выполняет удар от ворот.

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Демирович Эрмедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Фрайбург выполняет удар от ворот.

11' Борре Рафаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

10' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

3' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

2' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

2' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола