Германия: Бундеслига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Дойче банк Парк
0:1
27' ГолГрифо Винченцо
45' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
45' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
1:1
54' ГолКостич Филип
1:2
69' ГолПетерсен Нильс
83' Желтая карточкаЛинхарт Филипп
86' Undefined phrase: football_event_Камада Даити
Ход матча
27'
0:1
54'
1:1
69'
83'
86'
Статистика матча
-
1 Голы
-
6 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
2 Угловые
-
3 Офсайды
-
12 Нарушения правил
-
1 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
54 Владение мячом, %
Владение мячом
35
Тута
10
Костич
Филип
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Фрайбург
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
21 матч
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|7
|0.24
|Линнстрем Йеспер
|5
|0.17
|Костич Филип
|4
|0.14
|Н'Дика Эван
|3
|0.1
|Камада Даити
|3
|0.1
|Тута
|3
|0.1
|Соу Джибриль
|2
|0.07
|Хёуге Йенс
|2
|0.07
|Хрустиц Айдин
|2
|0.07
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.07
|Роде Себастьян
|1
|0.03
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|8 (4)
|0.28
|Петерсен Нильс
|5
|0.17
|Хёлер Лукас
|5
|0.17
|Шаде Кевин
|4
|0.14
|Линхарт Филипп
|4
|0.14
|Шлоттербек Нико
|4
|0.14
|Чон У-Ён
|4
|0.14
|Хёфлер Николас
|2
|0.07
|Демирович Эрмедин
|2
|0.07
|Хаберер Яник
|2
|0.07
|Шаллаи Роланд
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Кюблер Лукас
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинтереггер Мартин
|6
|0
|Якич Кристиян
|6
|0
|Ленц Кристофер
|5
|0
|Соу Джибриль
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Хёуге Йенс
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Хрустиц Айдин
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|0
|Демирович Эрмедин
|4
|0
|Шлоттербек Нико
|4
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
7%
6
32%
1-15
4
27%
6
32%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
33%
2
11%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
4
22%
1
7%
1-15
4
22%
4
27%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
22%
3
20%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
9%
5
22%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
18%
5
22%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
4
18%
7
35%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
4
18%
6
30%
76-90
Забито
37
42
17 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
3
8%
11
26%
1-15
7
19%
8
19%
16-30
7
19%
6
14%
31-45
7
19%
4
10%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
9
24%
7
17%
76-90
Пропущено
40
35
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
6
15%
2
6%
1-15
9
23%
5
14%
16-30
5
13%
10
29%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
8
20%
5
14%
61-75
8
20%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0
Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1
Фрайбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2
РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|86 - 29
|69
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|70 - 42
|60
|3.
|Байер Л
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|68 - 42
|52
|4.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|29
|15
|6
|8
|62 - 31
|51
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|46 - 34
|48
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|38 - 39
|44
|7.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|29
|13
|5
|11
|50 - 43
|44
|8.
|Кёльн
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 43
|43
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|40 - 40
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 36
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|30 - 40
|36
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 52
|34
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|33 - 45
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|34 - 46
|32
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|36 - 53
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|31 - 66
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|23 - 43
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|24 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 15
|32
|4.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Кёльн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 19
|28
|7.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|8.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|9.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 21
|26
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 27
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 28
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
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- — Лига Европы (Групповой этап)
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург
Исход игры
Айнтрахт Фр
57.1% (64)
Ничья
30.4% (34)
Фрайбург
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (61)
Меньше
42.45% (45)
Обе команды забьют
Да
83.96% (89)
Нет
16.04% (17)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
36.6% (41)
1:1 Ничья
25% (28)
1:0 Айнтрахт Фр
9.8% (11)
1:2 Фрайбург
8.9% (10)
2:2 Ничья
4.5% (5)
2:0 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
3:2 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
3:1 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
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