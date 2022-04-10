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  3. Швеция: Аллсвенскан
АИК
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Норрчёпинг
0'
1:0
15' Гол
Милошевич Александер
32' Желтая карточка
Айяри Ясин
40'

Ход матча

15'
Милошевич Александер
(Ларссон Джордан)
1:0
32'
Айяри Ясин
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Норрчёпинг
1.91
3.62
4.30
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
12
Бьорнстрем
Аксель
7
Ларссон
Себастьян
26
Айяри
Ясин
19
Ларссон
Джордан
9
Стефанелли
Николас
10
Бауи
Набиль
1
Янссон
Оскар
2
Экполо
Годсвилл
6
Вальквист
Линус
25
Дагерстол
Филип
20
Daniel
Eid
7
Ортмарк
Якоб
8
Абдулразак
Исхак
36
Салес
Жеан
Карлос
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
18
Скуласон
Ари
АИК
4-4-2
Норрчёпинг
3-4-3

История личных встреч

АИК
Норрчёпинг

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

А
1:0
А
2:0
А
2:2
А
1:4
А
0:2
А
0:0
А
2:0
А
3:3
А
1:0
А
0:0
ТМК
2:0
А
6:0
А
4:1
ТМК
4:1
А
1:2
А
2:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0
А
2:4
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
5:2
ТМС
0:1
А
0:1
А
3:0
ШК
1:2
А
2:0
ТМС
3:2
А
1:2

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1
Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Айяри Ясин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Милошевич Александер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Норрчёпинг
1.91
3.62
4.30
Все Коэффициенты
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АИК
Норрчёпинг

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