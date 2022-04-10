1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Френдс Арена
1:0
15' ГолМилошевич Александер
32' Желтая карточкаАйяри Ясин
Ход матча
15'
32'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
36 Владение мячом, % 64
25
Оума
Эрик
26
Айяри
Ясин
10
Бауи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
18 Скуласон АриНападающий
- Запасные игроки
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Защитник
-
19 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Нападающий
-
30 Otto Lindell
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
История личных встреч
АИК
Норрчёпинг
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1
Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4