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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
Прогнозы 41
Манчестер Сити 61% (25)
X 19.5% (8)
Ливерпуль 19.5% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Ливерпуль
2.13
3.94
3.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Сити
Ливерпуль

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 9 побед

37 матчей

27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.6%
54.1%
24.3%
8 побед 20 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 10 (4) 0.33
Де Брёйне Кевин 10 0.33
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.33
Фоден Фил 7 0.23
Силва Бернарду 7 0.23
Гюндоган Илкай 6 0.2
Родри Эрнандес 3 0.1
Лапорт Эмерик 3 0.1
Жезус Габриэль 2 0.07
Диаш Рубен 2 0.07
Грилиш Джек 2 0.07
Торрес Ферран 2 0.07
Канселу Жоау 1 0.03
Фернандиньо Фернандо 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Аке Натан 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 20 (5) 0.67
Жота Диогу 14 0.47
Мане Садио 12 0.4
Фирмино Роберто 5 0.17
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.17
Ван Дейк Виргил 3 0.1
Александер-Арнольд Трент 2 0.07
Хендерсон Джордан 2 0.07
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.07
Кейта Наби 2 0.07
Минамино Такуми 2 0.07
Ориги Дивок 2 0.07
Диас Луис 2 0.07
Робертсон Эндрю 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Силва Бернарду 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Фоден Фил 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 5 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Мане Садио 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Гомес Джо 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
39
18 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
8
21%
7
18%
1-15
4
10%
5
13%
16-30
6
15%
8
21%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
10
26%
7
18%
61-75
8
21%
6
15%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

29
39
14 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
4
14%
3
8%
1-15
5
17%
7
18%
16-30
5
17%
8
21%
31-45
3
10%
3
8%
46-60
6
21%
6
15%
61-75
6
21%
12
31%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

68
78
32 В 1-м тайме 38
36 Во 2-м тайме 40
20 Забивали первыми 24
4 Не забивали 1
12
18%
10
13%
1-15
9
13%
12
15%
16-30
11
16%
16
21%
31-45
6
9%
9
12%
46-60
16
24%
13
17%
61-75
14
21%
18
23%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
25%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
6
30%
3
16%
46-60
2
10%
6
32%
61-75
5
25%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0
Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4
Ливерпуль
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 23 4 3 70 - 18 73
2. Ливерпуль Заявка 30 22 6 2 77 - 20 72
3. Челси Заявка 29 17 8 4 58 - 23 59
4. Тоттенхэм Заявка 30 17 3 10 52 - 37 54
5. Арсенал Заявка 29 17 3 9 44 - 34 54
6. Манчестер Юнайтед Заявка 30 14 9 7 49 - 41 51
7. Вест Хэм Заявка 31 15 6 10 51 - 40 51
8. Вулверхэмптон Заявка 31 15 4 12 33 - 27 49
9. Лестер Заявка 28 10 7 11 43 - 47 37
10. Кристал Пэлас Заявка 30 8 13 9 42 - 38 37
11. Астон Вилла Заявка 30 11 3 16 42 - 42 36
12. Саутгемптон Заявка 30 8 12 10 37 - 46 36
13. Брайтон Заявка 30 7 13 10 26 - 36 34
14. Брентфорд Заявка 31 9 6 16 37 - 48 33
15. Ньюкасл Заявка 30 7 10 13 33 - 54 31
16. Лидс Заявка 31 7 9 15 35 - 68 30
17. Эвертон Заявка 29 7 4 18 32 - 52 25
18. Бёрнли Заявка 29 4 12 13 25 - 42 24
19. Уотфорд Заявка 30 6 4 20 29 - 57 22
20. Норвич Заявка 30 4 6 20 18 - 63 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 12 3 0 39 - 7 39
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 15 10 1 4 31 - 17 31
5. Вест Хэм Заявка 16 9 3 4 29 - 21 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 4 4 25 - 19 28
7. Челси Заявка 14 7 5 2 29 - 14 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
10. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
11. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 14 7 1 6 20 - 22 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
11. Брентфорд Заявка 16 4 4 8 21 - 29 16
12. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
13. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
14. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
15. Лестер Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
17. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 8 - 32 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2022, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Манчестер Сити 61% (25)
    X 19.5% (8)
    Ливерпуль 19.5% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Ливерпуль
    2.13
    3.94
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Сити
    61% (25)
    Ничья
    19.5% (8)
    Ливерпуль
    19.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (32)
    Нет
    13.51% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    41.5% (17)
    1:0 Манчестер Сити
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    12.2% (5)
    1:2 Ливерпуль
    9.8% (4)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    3:1 Манчестер Сити
    4.9% (2)
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    Ливерпуль

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