0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Страндваллен
32' Желтая карточкаOtto Rosengren
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
39 Владение мячом, % 61
4
Эйле
Ноа
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Мьельбю
Юргорден
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2
Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0
Юргорден
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2
Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0